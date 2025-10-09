A atividade no Aeroporto Internacional de Brasília incluiu 17 instituições e reforçou os protocolos de resposta a emergências aéreas.Na quarta-feira (8), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) concluiu um exercício simulado de emergência levado a cabo no Aeroporto Internacional de Brasília. A atividade envolveu 17 entidades públicas e privadas, com o objetivo de melhorar a prontidão de resposta e a colaboração entre os órgãos de segurança, saúde e fiscalização em casos de acidente aéreo.Com coordenação da administradora do aeroporto, Inframerica, o simulado reproduziu um cenário de emergência com uma aeronave em grave situação. O exercício permitiu que equipes especializadas praticassem o resgate de vítimas, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e atuação pericial, seguindo normativas de segurança internacionais.Durante o treinamento, houve uma simulação controlada de fogo em uma área restrita do aeroporto, mas as operações aéreas prosseguiram normalmente, sem afetar os pousos e decolagens. O simulado teve a participação de 30 voluntários que representaram as vítimas do acidente.O efeito sobre a população foi insignificante, com a movimentação de veículos de emergência e o deslocamento de ambulâncias nas áreas do Plano Piloto, Lago Sul e Parkway.Estiveram envolvidos na atividade a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Base Aérea de Brasília, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), o Detran-DF, a GOL Linhas Aéreas, o Grupo Med+, o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF (ICESP), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF), a Polícia Civil do DF (PCDF), a Polícia Federal (PF), a Polícia Militar do DF (PMDF), a Receita Federal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e a Universidade de Brasília (UnB).O simulado possibilitou a verificação dos planos de contingência e a comunicação entre as diferentes instituições, além de permitir a avaliação dos processos de acionamento e de decisão em uma situação controlada. Após essa atividade, ocorreu uma reunião de debriefing entre as equipes para discutir os resultados obtidos e apontar áreas para melhorias.Essa ação reforça o comprometimento do Governo do Distrito Federal com a prevenção, a prontidão e a segurança da população, promovendo o aprimoramento contínuo das ações cooperativas em situações de emergência.