Na sexta-feira (10/10), o governador Ronaldo Caiado anunciou uma iniciativa inovadora no Brasil, com o objetivo de garantir a identidade civil e biométrica dos recém-nascidos diretamente nas unidades de saúde. O Projeto Identificação Neonatal Goiás é o resultado de uma parceria entre a Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
A proposta é eliminar a possibilidade de trocas de bebês e proporcionar maior segurança na hora do parto. Durante a apresentação do projeto, Caiado detalhou que o foco é na vinculação biométrica entre mãe e filho, uma tecnologia que possibilita o registro seguro e exato da identidade do recém-nascido, ligando-a à da mãe logo após o nascimento, ainda no centro cirúrgico.
Identificação de recém-nascidos
O sistema inovador de identificação biométrica coleta as impressões digitais da mãe e do recém-nascido no momento do parto. Antes da alta hospitalar, realiza-se uma verificação biométrica entre mãe e filho, garantindo a correspondência correta e conferindo tranquilidade e segurança tanto para os familiares quanto para as equipes de saúde.
Fase inicial
O projeto piloto teve lugar no Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia. Nesta fase inicial, dez maternidades estaduais terão áreas de identificação equipadas para realizar o procedimento biométrico.
As maternidades que cumprirem integralmente os protocolos do projeto receberão o Selo Maternidade Segura, uma certificação que reconhece oficialmente o empenho na proteção infantil como um diferencial em qualidade e cuidado.
