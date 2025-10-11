As maternidades que cumprirem integralmente os protocolos do projeto receberão o Selo Maternidade Segura, uma certificação que reconhece oficialmente o empenho na proteção infantil como um diferencial em qualidade e cuidado.







Na sexta-feira (10/10), o governador Ronaldo Caiado anunciou uma iniciativa inovadora no Brasil, com o objetivo de garantir a identidade civil e biométrica dos recém-nascidos diretamente nas unidades de saúde. O Projeto Identificação Neonatal Goiás é o resultado de uma parceria entre a Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).A proposta é eliminar a possibilidade de trocas de bebês e proporcionar maior segurança na hora do parto. Durante a apresentação do projeto, Caiado detalhou que o foco é na vinculação biométrica entre mãe e filho, uma tecnologia que possibilita o registro seguro e exato da identidade do recém-nascido, ligando-a à da mãe logo após o nascimento, ainda no centro cirúrgico.Identificação de recém-nascidosO sistema inovador de identificação biométrica coleta as impressões digitais da mãe e do recém-nascido no momento do parto. Antes da alta hospitalar, realiza-se uma verificação biométrica entre mãe e filho, garantindo a correspondência correta e conferindo tranquilidade e segurança tanto para os familiares quanto para as equipes de saúde.Fase inicialO projeto piloto teve lugar no Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia. Nesta fase inicial, dez maternidades estaduais terão áreas de identificação equipadas para realizar o procedimento biométrico.