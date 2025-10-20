O programa de modernização do GDF já implantou mais de 120 mil luminárias de LED em todas as regiões administrativas. Um investimento total de R$ 206 milhões tem como objetivo aumentar a segurança e a eficiência energética nas ruas da capital; a CEB IPes está implementando um sistema de monitoramento remoto para a iluminação pública.Com a finalidade de modernizar toda a iluminação pública no Distrito Federal, a CEB IPes já instalou 121.953 lâmpadas de LED em várias regiões administrativas entre janeiro e 9 de outubro deste ano. A meta é substituir 173 mil luminárias até o final do ano através do Programa de Modernização da Iluminação Pública do Distrito Federal, que planeja a troca completa das antigas lâmpadas de vapor de sódio. O investimento totaliza R$ 206 milhões.Conforme o cronograma da empresa, todas as áreas começaram a receber as novas luminárias desde o início do ano. Do montante de R$ 206 milhões, R$ 184 milhões serão usados para as luminárias e R$ 22 milhões para os quadros de comando. Também estão alocados mais R$ 24 milhões para a infraestrutura do sistema que possibilita o monitoramento remoto das lâmpadas, denominado telegestão, além de R$ 122 milhões para a ampliação do parque de iluminação pública, com recursos obtidos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).As novas luminárias de LED representam um progresso tanto tecnológico quanto ambiental na infraestrutura do DF. Elas consomem até 50% menos energia, têm uma vida útil mais prolongada e diminuem os custos de manutenção. Ademais, proporcionam uma melhor reprodução de cores e uniformidade na iluminação, o que contribui para um maior conforto visual e uma maior sensação de segurança nas vias públicas.