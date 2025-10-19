Os resultados significativos são reflexo de uma rede integrada e de políticas públicas humanizadas que unem tecnologia e agilidade.O Distrito Federal apresenta um dos maiores índices de localização de pessoas desaparecidas no país, atingindo 94% de casos resolvidos entre janeiro e setembro de 2025, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). No ano anterior, em 2024, a taxa anual alcançou 98%, consolidando o DF como um exemplo nacional no combate a esse tipo de ocorrência.Esse resultado é fruto de uma rede de apoio humanizado e de uma política pública integrada, que combina tecnologia, rapidez e assistência às famílias desde os momentos iniciais após o desaparecimento. No entanto, o desafio ainda permanece: apenas 42% dos incidentes são registrados nas primeiras 24 horas, um período crucial para a eficácia das buscas.A importância das primeiras horasA SSP-DF enfatiza que não é necessário aguardar 24 horas para reportar um desaparecimento. Assim que se notar a ausência inesperada de alguém, independentemente da idade, o familiar ou responsável deve contatar o 190 ou se dirigir à delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência, que pode ser realizado também através da Delegacia Eletrônica.No momento do registro, é vital fornecer o máximo de informações possíveis, como uma foto recente, detalhes físicos, vestimentas no momento do desaparecimento, condições médicas ou emocionais, além do último local onde a pessoa foi avistada. A profundidade do relato influencia diretamente nas chances de uma localização ágil.Estatísticas e perfil dos casosDe janeiro a setembro de 2025, foram contabilizados 1.666 casos de desaparecimento, com 1.573 pessoas encontradas. O tempo médio para o registro das ocorrências foi de 93 horas e 20 minutos, com 42% dos casos ocorrendo nas primeiras 24 horas.O perfil das vítimas revela que 64% são homens e 36% mulheres; 43% têm entre 30 e 59 anos, e 24% são crianças ou adolescentes. As regiões administrativas com maior número de ocorrências são Ceilândia, Planaltina, Brasília e Samambaia. Os dias com maior incidência de desaparecimentos são sexta-feira (17%), sábado (17%) e domingo (14%).Divulgação responsável e segurança digitalA SSP-DF alerta para a responsabilidade na divulgação de fotos e informações nas redes sociais, que deve sempre ser feita em coordenação com as autoridades policiais.A publicação de dados, como imagens e contatos, deve ocorrer através do perfil oficial @desaparecidos_df, gerenciado pela Subsecretaria de Integração em Políticas de Segurança Pública (Subisp) da SSP-DF, que é responsável pela divulgação padronizada sobre pessoas desaparecidas e localizadas.Comunicação do reencontroQuando uma pessoa é encontrada, seja por contato direto com a família ou através das ações das forças de segurança, é crucial notificar a autoridade policial para que o boletim seja atualizado. Este comunicado encerra formalmente a ocorrência, evita esforços duplicados e aprimora a qualidade dos dados sobre desaparecimentos no DF. A informação sobre a localização também é divulgada pelo perfil institucional no Instagram.Rede humanizada e tecnologiaO Distrito Federal se sobressai por sua gestão fundamentada na integração, tecnologia e acolhimento às famílias. Entre as iniciativas mais relevantes estão:• A Rede de Atenção Humanizada de Pessoas Desaparecidas, que oferece suporte jurídico e psicológico aos familiares;• O Protocolo de Busca Imediata, que ativa de forma automática mais de 30 entidades governamentais imediatamente após a formalização do boletim de ocorrência;• O perfil oficial @desaparecidos_df, que uniformiza e publica os modelos relacionados a desaparecimentos e localizações, engajando a comunidade e expandindo a difusão das informações, sem estabelecer um registro oficial.