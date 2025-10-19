O governador Ronaldo Caiado esteve presente, neste sábado (18/10), em Brasília, para a cerimônia de abertura da 3ª edição da Feira #NoEntornoTem, um evento organizado pelo Governo de Goiás, através da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF).Realizada no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV, essa feira se estabelece como uma das principais mostras de cultura, gastronomia, turismo e empreendedorismo da região do Entorno do DF.A feira foi criada para promover os produtos, itinerários turísticos e os talentos empreendedores de todas as cidades que cercam o DF, apresentando 22 estandes, um palco para performances artísticas, e reunindo o melhor da produção local, conectando o público de Brasília com as habilidades e tradições dos municípios goianos.Nesta edição, 16 cidades estão participando, incluindo as estreantes Alto Paraíso, Corumbá de Goiás e Pirenópolis, que destacam a diversidade cultural e o potencial turístico da área. O evento se estende até domingo (19/10) e a entrada é gratuita. Além dos novos municípios, são esperadas presenças de Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, que fazem parte da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME).A feira é uma oportunidade para explorar a diversidade cultural e econômica da região do Entorno, uma área estratégica que conecta Goiás e o Distrito Federal em um mesmo circuito de desenvolvimento.Em um ambiente totalmente coberto, os visitantes poderão aproveitar a culinária típica, artesanato, produtos agroindustriais, atividades turísticas e lazer infantil, além de uma extensa programação artística com apresentações locales. “Tivemos a chance de demonstrar o potencial dos municípios do Entorno nesta grande feira”, afirmou o secretário de Estado do Entorno do DF, Pábio Mossoró.Neste ano, o público poderá degustar pratos tradicionais como arroz com pequi, galinhada, cuscuz, pastel com caldo de cana, sobremesas feitas com mandioca, além de produtos como vinhos, mel, queijos, artesanato em barro, crochê, madeira e cristais. Cada município traz à feira uma parte de sua história, com sabores, cores e expressões que mostram a força do interior goiano.Desde sua criação, em 2023, a Feira #NoEntornoTem tem crescido em público e infraestrutura, atraindo milhares de visitantes a cada edição. No ano anterior, o evento recebeu mais de 10 mil pessoas, solidificando-se como uma das maiores celebrações da identidade goiana fora do estado.A 3ª edição da Feira #NoEntornoTem reafirma o compromisso do Governo de Goiás em valorizar os municípios do Entorno e fortalecer a integração regional, destacando a cultura, turismo e tradições da região.