Profissionais de saúde e empresas poderão apresentar propostas.No dia 20 de janeiro, às 9h, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizará uma audiência pública com o objetivo de padronizar a utilização do equipamento de raio-X fixo digital. O evento ocorrerá de forma virtual, utilizando a plataforma Zoom.Empresas, profissionais do setor de saúde e a comunidade em geral estão convidados a submeter suas opiniões, sugestões e aportes sobre as especificações técnicas do equipamento. A intenção é atualizar a infraestrutura tecnológica da rede pública de saúde.Para participar, os interessados devem se inscrever enviando um e-mail para saa.assitec@saude.df.gov.br até o dia 16 de janeiro, às 18h. Após a inscrição, os participantes receberão a senha para acessar o ambiente virtual, assim como as propostas de descrições apresentadas pela SES-DF.O aviso sobre a audiência foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 17 de dezembro de 2025.