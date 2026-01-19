No período das férias escolares, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza à comunidade diversas alternativas de colônias de férias além de atividades culturais e educativas antes do retorno às aulas. Destacam-se entre as iniciativas o Planetário de Brasília, que oferece atividades gratuitas para crianças de 6 a 14 anos, com uma programação que começou esta semana e ainda aceita inscrições, assim como a Rota da Diversão, um guia prático criado para auxiliar as famílias a planejar roteiros e explorar melhor a capital federal.O Planetário Jovem atua como uma colônia de férias dedicada a crianças e adolescentes, com a participação de muitos pais. Além das exposições interativas situadas no anel externo do Planetário, o programa disponibiliza uma variedade de oficinas ao longo de duas semanas.De acordo com Rafael, o programa desempenha um papel ainda mais significativo durante as férias escolares, ao unir lazer, educação e inclusão. Ele enfatizou a relevância do Planetário de Brasília como um equipamento público, sendo um dos mais frequentados na capital. A iniciativa se dedica a trabalhar a ciência por meio de trilhas de aprendizado adaptadas a cada faixa etária de maneira leve, atraente e divertida. As oficinas ocorrem de terça a quinta-feira, em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 18h.Um dos participantes da programação do Planetário é o estudante Pedro Henrique Rodrigues, de 12 anos, que está aproveitando as atividades pela segunda vez. Animado, ele compartilhou que, durante a colônia de férias, tem aprendido sobre microrganismos, um assunto pelo qual sempre teve interesse.Para aqueles que desejam explorar e desfrutar dos diversos locais do DF, a Rota da Diversão, projetada especificamente para crianças, apresenta vários pontos turísticos como Parque da Cidade, Centro Cultural Banco do Brasil, Planetário, Pontão do Lago Sul, Jardim Botânico, Zoológico de Brasília, Torre de TV, Ermida Dom Bosco, Estádio Nacional Mané Garrincha, Complexo Cultural de Samambaia e Transitolândia. O miniguia da Secretaria de Turismo possui um design exclusivo, incluindo jogos como caça-palavras e desenhos para colorir do artista Ralfe Braga. Esta ferramenta também estimula o turismo e garante diversão para as crianças.Ainda neste mês, outra atividade gratuita e aberta à comunidade durante as férias escolares será realizada na Biblioteca Escolar Comunitária Valéria Jardim, em Taguatinga. Nos dias 26 e 27, entre as 9h30 e as 11h30, em colaboração com a Secretaria de Educação (SEEDF), o local sediará o evento Manhãs de Imaginar e Criar, contendo oficinas de bordado, narrações de histórias e recitais de poesias.