O Governo de Goiás tem aumentado a aplicação de investimentos em habitação social com o objetivo de assegurar moradia digna para as famílias do Nordeste goiano.Por meio do programa Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), o Estado consolida mais de R$ 75 milhões investidos em programas que proporcionam segurança, estabilidade e qualidade de vida à população da região.Entre as iniciativas de suporte imediato, o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social desempenha um papel crucial. Esta modalidade se destaca como um dos principais elementos de assistência direta, tendo já beneficiado 3.141 famílias na área, com 773 auxílios atualmente ativos, assegurando moradia digna e estabilidade financeira àqueles que mais necessitam.Além do apoio mensal para o pagamento de aluguel, a região do Nordeste goiano recebe investimentos voltados para a melhoria da infraestrutura habitacional. Na categoria Casas a Custo Zero, foram contratadas 611 unidades, sendo que 259 já foram entregues às famílias que foram contempladas.Este investimento em tal modalidade tem mudado a realidade das cidades, permitindo que famílias realizem o sonho de ter uma casa própria sem incorrer em nenhum custo.A política habitacional da região também abrange a regularização fundiária, oferecendo escrituras que confirmam a posse definitiva e gratuita dos imóveis. Pelo programa Aluguel Nunca Mais (Crédito Parceria), estão em andamento 96 unidades habitacionais, com um investimento previsto de R$ 1,017 milhão, dos quais R$ 964 mil já foram alocados.De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, os investimentos refletem a preocupação do Governo de Goiás com as áreas que mais necessitam.