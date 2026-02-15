Evento da Adasa no bloco infantil Baratinha, no domingo (15), ensina crianças a economizar recursos naturais.Durante o Carnaval, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) está promovendo a campanha de conscientização “Água não é Confete”, com o objetivo de enfatizar a necessidade de os foliões aproveitarem os blocos de rua de forma responsável e consciente em relação ao uso dos recursos naturais.Essa iniciativa inclui a divulgação de dicas práticas sobre como descartar resíduos de maneira correta e consumir de forma consciente nas redes sociais. O intuito é incentivar pequenas ações que, quando adotadas em conjunto, resultam em benefícios para a cidade e o meio ambiente.As publicações ressaltam ações simples e eficazes, como guardar o lixo até que se encontre um local apropriado para descartá-lo, evitar a compra de fantasias novas e personalizar roupas que já se possui, além de optar por banhos rápidos após a folia. A meta é demonstrar que é possível festejar de forma alegre sem negligenciar a conservação ambiental.Como parte das atividades presenciais, a Adasa estará presente, no domingo (15), no bloco infantil Baratinha, que ocorrerá no Parque da Cidade, a partir das 13h. Nesse evento, copos reutilizáveis serão distribuídos para o público, visando reduzir o uso de copos descartáveis e minimizar a produção de resíduos durante a festividade, contribuindo para um Carnaval mais limpo e ecologicamente responsável.