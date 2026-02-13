Sob o tema Bebi, Dirigi, Me fu…, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) apresentou a Campanha Carnaval 2026, adotando uma abordagem leve e bem-humorada para abordar um tema de suma importância: as repercussões de atitudes irresponsáveis no trânsito.A intenção é captar a atenção dos motoristas de maneira direta e impactante, especialmente no período de carnaval, época em que o tráfego de veículos aumenta tanto nas rodovias quanto nas cidades do estado de Goiás.A campanha destaca os perigos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas e outras imprudências que podem transformar a “festa” em um grande transtorno — ou até algo mais grave.Além dos riscos à vida, motoristas que forem pegos dirigindo sob influência de álcool podem enfrentar penas como multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo e outras sanções previstas na legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).O presidente do Detran-GO, delegado Waldir, enfatiza que a finalidade da iniciativa vai além da simples fiscalização. “A mensagem é nítida: é possível curtir o carnaval com alegria e segurança, desde que todos façam a sua parte,” observa.A inauguração oficial da Campanha Carnaval 2026 ocorreu na manhã desta quinta-feira (12/02), na GO-020, na saída para Bela Vista, no Posto do Batalhão da Polícia Militar.Durante toda a manhã, além da atividade em seu ponto de lançamento, as equipes da Balada Educativa se fizeram presentes em várias rodovias estaduais, intensificando as ações educativas na GO-070 (na saída para Inhumas) e na GO-080 (na saída para Goianésia), devido ao aumento do trânsito durante o período festivo.No período de carnaval, quando o movimento nas estradas aumenta consideravelmente, é vital que os motoristas redobrem sua atenção. A recomendação é que se faça uma revisão preventiva do veículo, além de assegurar que a documentação esteja em conformidade.É igualmente essencial ficar atento às sinalizações e seguir rigorosamente as normas do trânsito, respeitando os limites de velocidade e evitando quaisquer ações de risco, como dirigir sob a influência de álcool.