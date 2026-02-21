A proposta visa garantir ativos e recompor o patrimônio líquido para garantir a adequação do capital e a continuidade dos serviços à comunidade.O Banco de Brasília (BRB) informou que o Governo do Distrito Federal, que é o acionista controlador do banco, apresentou à Câmara Legislativa do DF (CLDF) um projeto de lei pedindo autorização para a realização de uma garantia de capital na instituição. O documento foi protocolado na última sexta-feira (20).A proposta legislativa permite a recomposição, o aumento e a ampliação do patrimônio líquido e do capital social, além da realização de garantias patrimoniais sobre bens, a fim de assegurar uma estrutura de capital adequada para o banco.No âmbito do plano de capital, o pedido à Câmara Legislativa do Distrito Federal se junta a ações já em andamento pela nova diretoria do BRB para garantir liquidez e fortalecer sua base de capital. A principal prioridade é garantir a solidez dos indicadores financeiros do banco e assegurar a continuidade dos serviços oferecidos à população. Proteger o BRB é proteger serviços que impactam a vida cotidiana de milhões de cidadãos de Brasília.A implementação da proposta apresentada pelo acionista controlador estará alinhada com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. As medidas futuras também deverão seguir a legislação pertinente às instituições financeiras e à venda de bens públicos, além dos princípios de legalidade, eficiência, economicidade, transparência e boa governança.O banco continua a operar de maneira normal, com solidez, transparência e governança fortalecida, mantendo um diálogo ativo com o Banco Central e outros órgãos de controle. A comunicação com o mercado e com a sociedade continuará a ser realizada de forma transparente, acompanhando o progresso dos trâmites na CLDF e a implementação das outras iniciativas previstas no plano.