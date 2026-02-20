Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 15 dos 18 restaurantes ofereceram café da manhã, almoço e jantar, com um custo total de R$ 2. Durante o feriado de Carnaval, os restaurantes comunitários disponibilizaram 196 mil refeições, assegurando alimentação para a população em situação de vulnerabilidade, entre sexta-feira (13) e Quarta-feira de Cinzas (18). As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), que administra as unidades.Desde 2019, a Sedes-DF tem ampliado os serviços dos restaurantes para atender a população. Além de abrir quatro novas unidades, 15 dos 18 restaurantes passaram a oferecer três refeições diárias: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50), com funcionamento todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. Essa iniciativa permitiu que o Governo do Distrito Federal (GDF) oferecesse um total de 17 milhões de refeições nos restaurantes, contribuindo para que o DF liderasse o ranking nacional do Selo Betinho em ações de combate à fome.