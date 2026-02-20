O investimento de R$ 20 milhões do Governo de Goiás na Folia Goiás 2026 já apresenta resultados práticos. O Carnaval ocorreu em Goiânia e em 23 municípios do interior, atraindo um público recorde, com grandes atrações e uma organização que fortaleceu o turismo e estimulou a economia local.A Goiás Turismo levou o evento a Porangatu, Goianésia, Uruaçu, Três Ranchos e Aruanã. As prefeituras ressaltaram que os municípios tiveram a oportunidade de exibir seu potencial turístico, organizacional e cultural, recebendo milhares de visitantes e movimentando a economia regional de forma significativa.O aumento do consumo beneficiou setores como hospedagens, bares, restaurantes, vendedores ambulantes, supermercados, postos de combustíveis e serviços em geral. O presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, enfatizou a importância econômica do evento.Em Goianésia, 114.924 pessoas participaram da programação. As estatísticas foram obtidas através do sistema de inteligência artificial de reconhecimento facial da Polícia Militar de Goiás, instalado no circuito para aumentar a segurança e o monitoramento em tempo real. Entre sexta-feira (13/02) e segunda-feira (16/02), cerca de R$ 15 milhões foram injetados na economia local.Porangatu teve uma edição histórica entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com atrações de renome nacional, artistas locais, DJs e um resgate das tradicionais marchinhas. De acordo com a estimativa da Polícia Militar, cerca de 40 mil foliões participaram do evento ao longo dos cinco dias. A estrutura incluiu telão de LED, barracas, camarotes e um túnel coberto.Em Aruanã, aproximadamente 42 mil pessoas se juntaram à festa nos quatro dias, entre 13 e 16/02, conforme dados da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os shows promovidos pelo Governo de Goiás, através da Goiás Turismo, mantiveram a cidade animada durante todo o evento.Em Uruaçu, mais de 120 mil foliões participaram da programação. A taxa de ocupação hoteleira alcançou 100%, e cerca de R$ 20 milhões foram injetados na economia local.Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, Três Ranchos recebeu 73.505 visitantes. O Sambódromo atraiu 24.130 foliões, enquanto 10 mil pessoas se reuniram na Praça do Rosário e 7 mil marcaram presença na Prainha Lago Azul. A taxa de ocupação dos leitos alcançou 100%, com muitos visitantes também se hospedando em Ouvidor e Catalão. O impacto financeiro superou os R$ 12 milhões.