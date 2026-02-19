As operações da Secretaria de Saúde do DF incluíram 755 vistorias, 51 autos de infração e treinamento de 500 ambulantes entre os dias 14 e 17 de fevereiro.A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou 755 vistorias em 187 blocos e outros eventos durante o Carnaval de 2026. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, as equipes intensificaram as fiscalizações em ruas, clubes, bares e boates, visando assegurar a segurança sanitária dos foliões.As inspeções resultaram em 51 autos de infração e nove interdições devido à falta de licenciamento e à ausência de serviços de saúde disponíveis no local. Também foram emitidos dois termos de apreensão.Durante essas ações, a Vigilância Sanitária confiscou 1.223 produtos considerados irregulares ou impróprios para consumo, incluindo 747 litros de bebidas sem procedência, falsificadas ou adulteradas, 235 cigarros eletrônicos, 288 pomadas capilares sem registro e 106 quilos de alimentos.O objetivo é prevenir riscos à saúde da população, especialmente diante do aumento significativo do consumo e da comercialização temporária de alimentos e bebidas durante o período festivo.Além da supervisão, o órgão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) também se dedicou a iniciativas educativas. Antes e durante o Carnaval, 500 vendedores ambulantes participaram de um treinamento focado nas boas práticas de manipulação e venda de alimentos e bebidas, reforçando a natureza preventiva das ações da Vigilância Sanitária.A população pode também ajudar a identificar situações irregulares através dos canais oficiais da SES-DF, seja pela internet, pelo telefone 162 ou presencialmente em qualquer unidade de ouvidoria do GDF, contribuindo assim para a criação de ambientes mais seguros e saudáveis em todo o Distrito Federal.