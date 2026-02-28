A valorização por parte da associação de avicultores ressalta o suporte da administração local; este setor atinge uma produção que ultrapassa os 130 milhões de quilos de carne anualmente.Com um volume de produção anual que ultrapassa os 130 milhões de quilos de carne de frango e um faturamento bruto estimado em cerca de R$ 1 bilhão, a avicultura do Distrito Federal se firmou como um dos principais alicerces do agronegócio regional, além de ser uma parte fundamental da pecuária local. Foi nesse cenário que membros da Associação dos Avicultores do Planalto Central (Aviplac) se reuniram, neste último sábado (28), para um almoço de agradecimento ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.O evento, que ocorreu na Fazenda Milhomens, localizada no Recanto das Emas, contou com a presença de representantes da cadeia de produção, que vieram para reconhecer as políticas públicas implementadas nos últimos anos, além de apresentar novas solicitações focadas no fortalecimento da atividade. Entre as demandas estão a renovação da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relacionado à venda da cama de frango — um material que reveste o chão das aviários e, após absorver os resíduos das aves, se transforma em um adubo orgânico altamente valorizado e rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio —, além de melhorias na oferta de energia elétrica para as granjas, conservação de estradas rurais e ampliação de incentivos e linhas de crédito.Durante a ocasião, o governador Ibaneis Rocha frisou que o progresso do agronegócio está ligado a ações integradas nas diversas áreas do governo. Ele afirmou ter uma compreensão próxima da realidade no campo e destacou que investir em infraestrutura é crucial para sustentar os produtores no DF. A avicultura, por ser um dos principais setores da pecuária local, se insere na agroindústria nacional e representa uma parcela significativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária do DF.Para além das iniciativas voltadas à pecuária, especialmente à avicultura, o GDF também tem implementado ações para fortalecer a agricultura. Em 2025, o governo oficializou o calendário de colheita da soja no DF através de um decreto, estabelecendo o período entre janeiro e fevereiro como a época padrão para cada safra. Esta iniciativa visa organizar o ciclo produtivo, valorizar o trabalho dos agricultores e aprimorar a comunicação entre os órgãos públicos, a assistência técnica e as representações do agronegócio.Na área de comercialização, o GDF anunciou, recentemente, a construção de um novo empório rural no Jardim Botânico, com um investimento superior a R$ 1,4 milhão. O intuito é facilitar o acesso a mercados e promover a venda direta da produção da agricultura familiar aos consumidores.A soja, que é o principal grão cultivado no DF, continua a ser uma destaque, com expectativa de movimentar cerca de R$ 1 bilhão na safra de 2025/2026. Existem mais de mil produtores cadastrados para o cultivo desse grão em aproximadamente 600 propriedades na capital federal, consolidando o setor agrícola como um relevante gerador de emprego e renda nas áreas rurais.Outra forma de suporte ao setor produtivo é o crédito rural. Somente em 2025, mais de R$ 5 milhões foram alocados a agricultores do DF por meio de programas de financiamento, contando com a assistência técnica da Emater-DF, que ajuda na elaboração da documentação necessária para a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.Para acessar o crédito rural, o produtor — seja uma pessoa física ou jurídica — deve buscar atendimento na Emater-DF, apresentando a documentação pessoal e da propriedade para a avaliação da linha de financiamento mais apropriada e da viabilidade do projeto.