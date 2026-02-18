Pioneiro no Brasil, o Hospital da Fauna Silvestre atendeu mais de 5 mil animais durante seus dois anos de atividade. Gambá-de-orelha-branca, periquito-de-encontro-amarelo, sagui-de-tufos-pretos e coruja-buraqueira são alguns dos nomes que aparecem nos prontuários do Hospital e Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre (Hfaus). Inaugurado em março de 2024 pelo Governo do Distrito Federal, a instituição fornece cuidados médicos multidisciplinares para os animais, com foco na reabilitação e reintegração ao meio ambiente. Neste período, mais de 5 mil animais de 222 espécies foram atendidos, sendo que 71% eram mamíferos, 23% aves e 6% répteis.

O Hfaus, que é o primeiro do tipo no Brasil, está vinculado ao Instituto Brasília Ambiental e é administrado pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV). O hospital começou a receber pacientes em fevereiro de 2024, com os primeiros atendidos sendo três periquitos-maracanã. A criação do hospital foi uma resposta à demanda por um atendimento veterinário melhorado e ampliado para a fauna silvestre no DF, e desde então, o local se tornou uma referência nacional. Aproximadamente R$ 5 milhões foram investidos no equipamento público.

Os animais recebem uma abordagem multidisciplinar que inclui cuidados clínicos, exames laboratoriais e de imagem, nutrição adequada, e práticas de enriquecimento ambiental que incentivam comportamentos naturais, assegurando que eles estejam prontos para a vida livre.

As principais razões para entrada no hospital são cuidados neonatais (filhotes e jovens) e tratamento de lesões e fraturas. Em 2024 e 2025, os meses com maior demanda foram setembro e outubro.

Os casos atendidos são variados. Em janeiro, um dos pacientes foi um filhote de bugio em estado debilitado e ferido em um dos dedos, além de um jacaré que foi resgatado após ficar preso numa piscina residencial. Logo no início de fevereiro, a equipe cuidou de dois tamanduás-bandeiras, um atropelado e outro aprisionado em um portão, além de quatro lobos-guarás que também apresentavam sinais de atropelamentos.

Ação contínua
O hospital funciona em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cuja responsabilidade inclui o encaminhamento dos pacientes, bem como a reabilitação e soltura na natureza através do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas-DF). O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA-DF), a Universidade de Brasília (UnB), o Zoológico de Brasília e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF) também podem encaminhar animais para atendimento, entre outros colaboradores.

Informações oficiais do Ibama indicam que, de 2019 até o ano passado, foram resgatados 15.341 animais silvestres no DF, e 19.419 deles foram devolvidos à natureza após a devida avaliação, tratamento e reabilitação.

O número de animais devolvidos à natureza supera a quantidade de resgates, uma vez que apreensões e entregas voluntárias são triadas, tratadas e reabilitadas antes da liberação. Todas as informações são reunidas no Sistema de Informações de Centros de Triagem de Animais Silvestres (Siscetas), que compila todos os dados de entrada, assistência e destinação da fauna no DF, incluindo atendimentos registrados no Hfaus.

No caso de avistar um animal selvagem, a recomendação é não agir diretamente, a fim de prevenir acidentes e, principalmente, ataques. O mais adequado é entrar em contato com os órgãos ambientais através do número 190 (BPMA) ou 193 do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).
