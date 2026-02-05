A Emater Goiás deu início aos cursos de treinamento da primeira edição de 2026 do programa Agro é Social. As atividades começaram na região do Vale do Paranã. Esta iniciativa reafirma o propósito de criar oportunidades de renda, promover inclusão produtiva e fortalecer a agricultura familiar.Nesta edição, serão disponibilizadas 77 turmas, oferecendo capacitação em 19 áreas produtivas. Os cursos abordam temas como Apicultura, Avicultura, Derivados do Leite, Panificação, Quitandas, Turismo Rural, entre outros.Este programa é uma iniciativa da Emater Goiás, em colaboração com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e o Goiás Social. Para esta edição, o investimento é de R$ 7 milhões, com a expectativa de qualificar 1.550 produtores rurais.Além da formação técnica, até 1.380 participantes que se enquadrarem nos requisitos poderão acessar o Crédito Social, um benefício de até R$ 5 mil para aquisição de insumos e equipamentos. Este recurso é disponibilizado através do Fundo de Proteção Social (Protege Goiás).Os municípios beneficiados nesta fase incluem Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia, Sítio D’Abadia e Teresina de Goiás.De acordo com o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, o programa se consolidou como uma referência nacional.