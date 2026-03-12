Nesta sexta-feira (13) e sábado (14), o programa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) oferece atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, assistência social, vacinação, atividades culturais e ações voltadas ao cuidado da comunidade.A comunidade da Estrutural acolhe, nesta sexta-feira (13) e sábado (14), a 70ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, conduzido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), que disponibiliza uma ampla gama de serviços públicos gratuitos para a população. A estrutura será instalada próxima à Administração Regional da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 5.Na sexta-feira, os serviços estarão disponíveis das 9h às 16h, e no sábado, das 9h às 12h. A iniciativa agrega em um único local serviços de cidadania, assistência social, orientação, capacitação, saúde e atividades culturais, além de ações voltadas ao bem-estar comunitário. Um dos principais serviços oferecidos será o Na Hora, que proporcionará diversos serviços públicos de maneira rápida e integrada. A Polícia Civil do Distrito Federal também estará presente, oferecendo orientações e atendimentos relacionados à segurança e cidadania.A saúde terá um foco especial, com vacinação contra covid-19 e HPV, além de exames clínicos, sessões de fisioterapia, massagens e outros atendimentos básicos voltados para cuidar da saúde. Os moradores ainda poderão se beneficiar dos serviços prestados por voluntários do programa Voluntariado em Ação, que incluirão cortes de cabelo, maquiagem e tranças, ajudando a impulsionar a autoestima e o autocuidado.Outra atividade será a vacinação gratuita de cães e gatos, que estará disponível nos dois dias do evento, promovendo o bem-estar também dos pets das famílias da região. Durante a ação, programas coordenados pela Sejus-DF, como o Direito Delas, que oferece acolhimento e orientação para mulheres, e o Acolhe DF, que apoia indivíduos em situação de vulnerabilidade social, também estarão presentes.Além dos serviços, a programação incluirá atividades culturais na sexta-feira. Das 9h30 às 10h30, o público poderá assistir à apresentação do Teatro do Detran, que traz a peça Transitando com Responsabilidade, abordando de forma educativa e lúdica temas de segurança no trânsito. Em seguida, das 10h30 às 11h, haverá uma performance de repentistas locais, valorizando a cultura popular e o talento artístico da comunidade.70ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão – EstruturalSexta-feira (13): das 9h às 16hSábado (14): das 9h às 12hLocalização: adjacente à Administração Regional da Estrutural – Setor Central, Área Especial 5