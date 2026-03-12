Os impostos como ICMS e IRRF se destacaram com um desempenho positivo; no entanto, a Secretaria de Economia ressalta a necessidade de um controle mais rigoroso das despesas.O Governo do Distrito Federal (GDF) reportou um superávit nominal de 9,14% nas receitas correntes de 2025, totalizando R$ 38,5 bilhões, comparado aos R$ 34,2 bilhões do ano anterior. Ao considerar somente as receitas de capital, incluindo aquelas oriundas de operações de crédito e venda de bens, o resultado foi superior a 90%.Em termos gerais, a arrecadação do GDF no ano anterior aumentou 9,87%, sendo que a maior parte consistiu em receitas correntes (impostos, taxas, contribuições, entre outros). Os dados do terceiro quadrimestre de 2025 foram expostos aos deputados distritais nesta quarta-feira (11) em uma audiência pública na Comissão de Orçamento da Câmara Legislativa (CLDF) por membros e técnicos da Secretaria de Economia (Seec-DF). O presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof), deputado Eduardo Pedrosa, recebeu a equipe.A principal receita foi originada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que arrecadou aproximadamente R$ 12,6 bilhões, representando um aumento de 7,52% em relação aos R$ 11,4 bilhões de 2024. O Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA) também apresentou um crescimento percentual semelhante, de 7,12%. O IPTU, imposto sobre propriedades imobiliárias, teve um aumento nominal de 2,82%. O único imposto que registrou uma queda foi o ITBI, incidente em transações de imóveis, com uma redução de 22,83%.A arrecadação do IRRF, que é descontado mensalmente na fonte sobre os salários, gerou no ano passado R$ 5,6 bilhões, comparados a R$ 4,5 bilhões em 2024, totalizando uma elevação nominal de 14,65%. O IRRF é descontado quando o GDF ou suas autarquias ou fundações efetuam pagamentos de rendimentos. Os valores obtidos pertencem ao DF, não à União.Thiago Rogério Conde, secretário-executivo de Finanças, Orçamento e Planejamento da Seec-DF, celebrou o cumprimento de todas as metas fiscais, mas destacou que o GDF permanece vigilante na gestão desses recursos devido a diversas circunstâncias.Quanto às transferências correntes da União, houve uma diminuição de 5,42% de janeiro a dezembro, com ênfase na redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que caiu 14,28%, e no Salário Educação, que teve um decremento de 30,94%. Por outro lado, o Fundo de Participação dos Estados (considerando que o DF é tanto estado quanto município) apresentou crescimento de 9,38%. Os repasses ao Sistema Único de Saúde (SUS) foram positivos, alcançando 15,90%.As despesas correntes relacionadas a pessoal e encargos sociais aumentaram em 7,26%. Por outro lado, os juros e encargos da dívida distrital caíram 1,35%. No total, as despesas do GDF em 2025 subiram 8,89%, totalizando R$ 40,4 bilhões em comparação aos R$ 37,2 bilhões do ano anterior.Além do crescimento na arrecadação, o relatório fiscal confirmou o cumprimento das principais metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O resultado primário do exercício foi superior ao que estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enquanto os investimentos mínimos constitucionais em áreas essenciais foram integralmente atendidos.Na área da educação, o Distrito Federal destinou mais de 25% de sua receita vinculada, ultrapassando o limite mínimo exigido. Na saúde, as despesas também estiveram acima do piso constitucional. Essas informações destacam o compromisso do governo em manter as contas públicas em equilíbrio e preservar políticas públicas prioritárias.Os dados referentes às metas fiscais foram divulgados pelo contador-geral do DF, Alisson Lira da Rocha. Também participaram da reunião o secretário-executivo interino de Finanças, Orçamento e Planejamento, André Moreira Oliveira, e o subsecretário do Tesouro, Fabrício de Oliveira Barros.