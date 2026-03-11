Para ter acesso ao benefício em 2026, o veículo deve ser novo e adquirido em uma concessionária no DF ou usado e já registrado no Distrito Federal. Veículos comprados em outros estados e transferidos posteriormente podem ter a alíquota integral de 3,5% aplicada.



A norma também não impõe um limite de valor para a isenção, permitindo que o incentivo alcance desde os modelos de entrada até os automóveis de luxo.

A capital conta com uma das maiores frotas de carros eletrificados do Brasil e observou um crescimento acima de 50% nas novas placas entre 2024 e 2025.O governador Ibaneis Rocha participou, na terça-feira (10), da inauguração da primeira concessionária da Denza em Brasília. Esta marca de luxo, pertencente ao grupo chinês BYD, chega à capital em um momento de rápida expansão do mercado de veículos eletrificados no Distrito Federal.A nova loja foi inaugurada no Lago Sul e está alinhada com um movimento que vem crescendo nos últimos anos: o aumento significativo da circulação de veículos elétricos e híbridos na cidade.Em 2025, 24.787 carros eletrificados foram registrados no DF, conforme dados do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Deste total, 8.162 são elétricos e 16.625 híbridos. Esses números representam um aumento superior a 50% comparado a 2024, que teve 16.061 emplacamentos, sendo 6.549 elétricos e 9.512 híbridos.Esse crescimento também é evidente na frota em circulação. Atualmente, o DF possui 59.186 veículos eletrificados, incluindo 19.659 modelos completamente elétricos e 39.527 veículos híbridos. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o DF ocupa a segunda posição no ranking nacional de veículos elétricos, ficando atrás apenas do estado de São Paulo.O Governo do Distrito Federal tem implantado ações para promover a utilização de veículos menos poluentes. Desde 2021, a Lei nº 7.028 assegura isenção do IPVA para veículos totalmente elétricos registrados no DF.Em 2025, a isenção foi ampliada para abarcar veículos elétricos e híbridos seminovos, expandindo a abrangência da política de incentivo à eletrificação da frota.Além disso, o Decreto nº 46.799/2025 estabelece alíquota zero de IPVA para automóveis elétricos e híbridos, incluindo tanto modelos convencionais quanto os plug-in.