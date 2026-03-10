Entre novas avenidas, estruturas públicas e serviços ampliados, a área estabelece um ciclo de intervenções já finalizadas que acompanham o desenvolvimento da região e fortalecem o cotidiano dos residentes.Ao explorar a Região Administrativa do Jardim Botânico, é possível observar o impacto tangível do trabalho realizado por este GDF. O viaduto, recém-construído com um investimento de R$ 45 milhões, proporcionou mais segurança e rapidez para os 50 mil motoristas que o utilizam diariamente, além de gerar centenas de postos de trabalho.As vias DF-001 e DF-140 receberam cuidados especiais, com a pavimentação da Rua Nacional e da Rua da Mata, somando 7 quilômetros de calçadas e 106 pontos de espera para passageiros, tornando o bairro mais acessível e organizado.Na área educacional, o Jardim Botânico contou com a adição de quatro instituições públicas, incluindo o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) e a Escola Classe, além da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) na região. E não se trata apenas de construções: novos espaços, mais empresas e serviços indicam que o bairro está vibrante e em movimento, pronto para aqueles que desejam conhecer a evolução do Jardim Botânico nos últimos anos.