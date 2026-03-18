O vice-governador Daniel Vilela (MDB), que é pré-candidato ao governo de Goiás, ganhou a preferência do eleitorado e agora possui uma vantagem de 10 pontos sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). A pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, e divulgada nesta quarta-feira (18/3), mostra que o candidato do MDB obtém 34% das intenções de voto no cenário estimulado. Daniel viu um aumento de 4 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em dezembro.Marconi Perillo ocupa a segunda posição com 24% das menções estimuladas, 2 pontos a menos do que na pesquisa anterior. Na terceira posição, aparecem a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e o senador Wilder Moraes (PL), ambos com 12%. A petista manteve o mesmo percentual da pesquisa de dezembro, enquanto o senador teve uma queda de 2 pontos. Telêmaco Brandão (Novo) registra 1% em ambas as pesquisas. Os votos em branco e nulos somam 10%, e 7% não souberam ou não quiseram responder.O Real Time Big Data também simulou mais dois cenários estimulados. No segundo cenário, com o ex-deputado Luis César Bueno (PT) substituindo Adriana. O petista alcança 4% das intenções de voto. Daniel Vilela lidera com 36% e mantém os 10 pontos de vantagem sobre Marconi, que tem 26%. Wilder sobe para 13%, enquanto Telêmaco continua com 1%.No terceiro cenário, os candidatos de esquerda apresentados são o ex-governador José Éliton (sem partido), que foi cogitado pelo PSB e pelo PT, e o advogado Valério Luiz Filho (PT). Neste cenário, Daniel Vilela permanece na liderança com 36%, Marconi possui 26%, Wilder tem 13%, José Éliton conta com 5% e Valério 1%.Daniel Vilela também se destaca na pesquisa espontânea do Real Time Big Data, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos eleitores. Nessa pesquisa, o candidato do MDB atinge 9%, seguido por Marconi com 4%. O governador Ronaldo Caiado (PSD), que não pode concorrer, tem 2%, mesmo percentual de Wilder Morais. Adriana Accorsi e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) aparecem com 1% cada. Os votos em branco e nulos somam 8%, enquanto 7% não souberam ou não responderam. A taxa de indecisos é de 64%.Entre os pré-candidatos ao governo de Goiás, os mais rejeitados são o ex-governador Marconi Perillo e a deputada Adriana Accorsi, com 40% de rejeição. O ex-governador José Eliton tem 36% de rejeição. Wilder Morais apresenta 32% de rejeição, seguido por Luis Cesar Bueno com 30%, Valério Luiz Filho com 28%, Daniel Vilela com 24% e Telêmaco Brandão com 13%. Apenas 2% não rejeitam ninguém, enquanto 4% não souberam responder.A pesquisa do Real Time Big Data indica que Daniel Vilela venceria hoje em todas as três simulações de segundo turno. Em um confronto com o ex-governador Marconi Perillo, o candidato do MDB tem uma vantagem de 18 pontos, com 47% contra 29% do tucano.Em um possível segundo turno contra Wilder Morais, Daniel Vilela lidera com 49% frente aos 25% do senador, acumulando uma vantagem de 24 pontos. Finalmente, contra Adriana Accorsi, a diferença é de 29 pontos percentuais: Daniel Vilela tem 52% e a petista 23%.O Real Time Big Data consultou 1,5 mil votantes nos dias 16 e 17 de março. A investigação foi solicitada pelo próprio instituto, apresentando um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. O registro no TSE está sob o número GO-07569/2026.Imagem: Reprodução