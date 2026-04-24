

A notícia falsa em questão utilizava uma manchete falsa, afirmando que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) teria imposto uma "derrota unânime" à Celina Leão. O texto sugeria que ela estaria prestes a se tornar inelegível em decorrência do julgamento da Operação Drácon.



"Falaram hoje que eu estaria inelegível, teria sido condenada. Gente, eu nunca fui condenada em nenhuma ação", afirmou Celina no vídeo.



Para dar um toque de humor e modernidade à resposta, a governadora utilizou uma metáfora do futebol. Ela "chamou o VAR" (Árbitro de Vídeo) para revisar a jogada. No vídeo, após um sinal de revisão, um carimbo de "FAKE NEWS" é aplicado sobre a notícia falsa.



Ausência de condenações: Celina enfatizou que, em sua trajetória política, que já soma quatro mandatos, nunca houve uma condenação judicial que impedisse sua atuação.



A governadora defendeu que as mentiras surgem como uma tentativa de atrapalhar o ritmo de trabalho do governo. O vídeo reforça a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las.



A Operação Drácon, mencionada na notícia falsa, é um processo antigo que investiga supostas irregularidades na Câmara Legislativa em 2016, mas a defesa de Celina sempre sustentou sua inocência e a inexistência de provas que sustentem uma condenação.



Celina foi firme "Enquanto a gente trabalha, essas pessoas ficam espalhando mentiras, mas nada supera a força do trabalho e a verdade", disse.







Veja o vídeo logo abaixo:

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), veio a público para desmentir informações que circulavam sobre uma suposta condenação que a tornaria inelegível. Com um tom firme e direto, a política classificou a notícia como "escandalosa" e fruto de uma tentativa de desviar o foco de sua gestão.