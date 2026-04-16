



“O governo vem colaborando com as autoridades por meio de auditorias que estão sendo feitas para um diagnóstico sobre o banco”, declarou Celina Leão.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, declarou nesta quinta-feira (16) que é imprescindível realizar investigações mais detalhadas sobre o Banco de Brasília (BRB) após a detenção de Paulo Henrique Costa, que ocupava a presidência da instituição. Ela destacou que o governo está colaborando com auditorias para investigar possíveis irregularidades e responsabilizar aqueles envolvidos em um suposto esquema financeiro que teria prejudicado o banco.Além disso, a governadora sublinhou a importância de responsabilizar os implicados em um suposto golpe financeiro ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao banco Master. Para ela, é essencial que todos os aspectos sejam examinados de maneira rigorosa.Celina Leão iniciou sua gestão há duas semanas e, desde então, promove a ideia de transparência nas investigações. A posição da governadora é firme: ela deseja que todas as alegações sejam avaliadas e que quaisquer irregularidades sejam sancionadas de acordo com a legislação.As autoridades competentes continuam a investigar o caso relacionado ao BRB.