

À medida que o sol se punha sobre o cerrado, a cidade se preparava para o segundo grande momento do dia de abertura. A missa solene, celebrada com participação expressiva de fiéis de Formosa, abriu oficialmente os trabalhos religiosos da festa. A Catedral no centro da cidade viveu o calor humano tão característico das festas populares do interior goiano.



Logo após a celebração eucarística, a tradição das barraquinhas, binguinhos e leilões tomou conta do espaço festivo.





Na madrugada de sábado (16), já se ouvia o som dos carros que entoam as músicas tradicionais da Festa do Divino Espírito Santo de Formosa-GO. No próximo sábado (23), milhares de foliões tomam conta dos quatro cantos da cidade espalhando fé e devoção.





A edição 2026 conta com nomes centrais que guiam espiritualmente e culturalmente a celebração: Imperatriz: Stael Batista Schenkel de Morais Folião: Felipe Barbosa Cobalchini Santos Bispo Diocesano: Dom Adair Guimarães Diretor Espiritual: Padre João Manoel





A Festa do Divino Espírito Santo ganhou vida ao amanhecer, com fogos e música ecoando pelas ruas da cidade, e encerrou a primeira noite entre fé, missa e a animada tradição das barraquinhas, binguinhos e leilões.Com o céu ainda tingido pelas cores da madrugada, nesta sexta-feira aconteceu o início da Festa do Divino Espírito Santo de Formosa. A celebração mais tradicional e aguardada do município goiano. A alvorada festiva, que há décadas acorda moradores e anuncia a festividade, foi o primeiro sinal de que os dias que se seguem serão de muita fé, comunidade e alegria.A alvorada é o ritual que dá a largada oficial à festa. Os carros passaram pelos quatro cantos da cidade, cumprindo a missão centenária de avisar a todos: o Divino chegou. Moradores abriram janelas, crianças correram às calçadas e os devotos mais fervorosos já cumprimentava quem passava.