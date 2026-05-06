Aqueles que desejam contribuir com doações podem realizar um agendamento antecipado ou se dirigir diretamente ao estacionamento do Bloco F do Ministério do Trabalho e Emprego, nesta quinta-feira, das 9h às 16h. Esta atividade faz parte da programação oficial da Semana do Trabalhador e Trabalhadora.A Fundação Hemocentro de Brasília está organizando nesta quinta-feira (7), das 9h às 16h, uma coleta externa de sangue no estacionamento do Bloco F do Ministério do Trabalho e Emprego, localizado na Esplanada dos Ministérios. Essa ação integra a programação oficial da Semana do Trabalhador e Trabalhadora, evento que ocorre de 4 a 8 de maio, promovido pelo Ministério do Trabalho.Essa iniciativa torna mais acessível a doação para aqueles que nunca visitaram um hemocentro. Embora seja recomendado o agendamento prévio no site AgendaDF, também haverá atendimento para doadores que não têm agendamento, conforme a disponibilidade de vagas no dia.A Semana do Trabalhador e Trabalhadora oferece gratuitamente serviços como a emissão de documentos, vacinação, atendimentos de saúde, informações sobre direitos trabalhistas e perícias do INSS. A presença do Hemocentro ressalta a importância da doação voluntária para garantir que os estoques de sangue do Distrito Federal sejam mantidos.Coleta externa de sangue — Estacionamento do Ministério do Trabalho