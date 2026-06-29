A governadora Celina Leão assinou neste domingo (28) o licenciamento ambiental e a ordem de serviço para o asfaltamento da Gleba 4, no condomínio Vista Bela, em Ceilândia. A intervenção prevê a pavimentação, restauração e encascalhamento de aproximadamente 1,5 km da Rua Rural 1, eliminando os problemas de poeira no período de estiagem e de lama durante as chuvas que comprometem a mobilidade e a saúde dos moradores há anos.A governadora destacou a velocidade com que a demanda foi atendida após os primeiros contatos com a comunidade. "Fizemos uma reunião no Palácio do Buriti com várias lideranças, que apresentaram suas reivindicações. No dia seguinte, determinei uma visita técnica de todos os nossos secretários, levantamos as demandas e, em menos de 15 dias, já estamos assinando a ordem de serviço. Também destravamos as licenças ambientais necessárias para resolver esse problema", afirmou.Celina Leão também anunciou outras ações em andamento na região. "Aqui não é só o asfalto: estamos implantando mais de 18 quilômetros de iluminação pública, levando água regularizada e desenvolvendo diversas outras ações. Também definimos uma área para construir uma Unidade Básica de Saúde", acrescentou.A obra recebeu Dispensa de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), em razão do baixo impacto ecológico da intervenção. Por se tratar de manutenção de via já consolidada, sem abertura de novos traçados ou supressão de vegetação nativa fora de áreas de preservação permanente, a autorização pôde ser emitida com mais agilidade.O presidente do IBRAM, Gutemberg Gomes, defendeu a celeridade no processo. "Não faz sentido segurar uma autorização ambiental quando isso acaba prejudicando a sociedade. Aqui, trata-se de uma melhoria na pavimentação. Estamos trabalhando para reduzir a burocracia e acelerar as entregas para a população", disse. Gomes também anunciou a publicação de um decreto sobre compensação florestal durante a agenda no Vista Bela, estabelecendo critérios para que a compensação ambiental seja realizada em todas as obras de infraestrutura do DF.O presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais do Incra 9, Robson da Silva, ressaltou o impacto que a pavimentação terá sobre a produção agrícola da região, integrante do Cinturão Verde de Brasília. "No período de chuva, enfrentamos muita lama. Na seca, é essa poeira que todo mundo vê, o que dificulta muito a locomoção dos moradores. Com a pavimentação, será muito mais fácil escoar a produção, transportar as mercadorias e levá-las aos pontos de comercialização. É uma melhoria que beneficia toda a comunidade", avaliou.Moradora do condomínio Vista Bela, a servidora pública Ludmilla Duarte, de 45 anos, lembrou das consequências da poeira para a saúde dos vizinhos antes da chegada do asfalto ao trecho já pavimentado. "A maioria das crianças desenvolveu asma ou bronquite por causa da poeira. A gente saía para trabalhar e precisava levar o sapato em uma sacolinha para calçar só quando chegava ao serviço, porque era insuportável. Nos meses de seca, com vento forte, a situação era muito difícil e o posto de saúde vivia cheio de pessoas com problemas respiratórios", relatou.Ludmilla também celebrou a perspectiva de ampliar o percurso do grupo de caminhada do qual participa após a conclusão das obras. "Vai ser muito bom. Hoje não conseguimos fazer todo o percurso porque parte da via ainda não é asfaltada. Onde caminhamos atualmente é perigoso, pois há muito movimento de ônibus e carros. Com a pavimentação, teremos um trajeto mais seguro e poderemos ampliar o percurso do grupo", concluiu.