Aquele sinal sonoro inesperado que aparece diretamente na tela do celular tem nome e protocolo definidos. Trata-se do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta utilizada para comunicar situações de risco à população de forma rápida e georreferenciada. No Distrito Federal, a operação é coordenada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), e as mensagens são enviadas apenas para aparelhos localizados em áreas previamente delimitadas.Desde a implantação do sistema no DF, o DCA foi acionado duas vezes. A primeira ocorreu em 27 de setembro de 2025, durante um teste obrigatório realizado às 15h, com o objetivo de verificar o funcionamento da tecnologia e familiarizar a população com o som da sirene. A segunda foi em janeiro deste ano, quando o sistema integrou o plano de segurança da implosão do antigo Torre Palace Hotel, no Setor Hoteleiro Sul, orientando moradores e transeuntes na área afetada.O secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Sandro Gomes Santos da Silva, explicou a diferença entre as ferramentas disponíveis. Segundo ele, o SMS é voltado para prevenção e monitoramento de eventos com maior antecedência, enquanto o DCA é destinado a ocorrências extremas, que demandam comunicação rápida, precisa e direcionada à população potencialmente afetada.Os alertas só podem ser emitidos por agentes da Defesa Civil previamente capacitados e cadastrados na plataforma federal Idap. Antes de cada disparo, é realizado um processo de validação técnica que começa com a confirmação do risco por órgãos de monitoramento ou por laudos especializados, conforme o tipo de ocorrência.Na etapa seguinte, operadores habilitados definem o nível de severidade do evento, elaboram uma mensagem com orientações de autoproteção e delimitam geograficamente a área que receberá o aviso. A plataforma então encaminha a mensagem às operadoras de telefonia, que realizam o envio instantâneo por meio da tecnologia Cell Broadcast.A plataforma Idap ainda passa por testes e homologação de recursos de segurança. Por isso, a operação nacional do sistema é conduzida pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). No DF, o monitoramento das ocorrências é feito por equipes de plantão da Defesa Civil no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).As duas ferramentas funcionam de forma complementar. O SMS é empregado principalmente em ações preventivas, como previsões de chuvas, ondas de calor e baixa umidade, situações que permitem maior antecedência para preparação da população. Já o DCA é reservado para situações classificadas como severas ou extremas, incluindo tempestades intensas, enxurradas repentinas, risco de colapso de estruturas, deslizamentos, rompimentos de barragens e operações especiais que exijam isolamento imediato de áreas.Uma das principais diferenças entre as ferramentas é que o DCA não exige cadastro prévio. A mensagem é enviada automaticamente para todos os celulares compatíveis que estejam na área de risco, aparecendo em destaque na tela e emitindo som de sirene mesmo com o aparelho no modo silencioso.Para receber os alertas preventivos por SMS, é necessário fazer o cadastro junto à Defesa Civil do DF. Quem receber uma mensagem solicitando o cadastramento deve responder informando o CEP de sua localidade. É permitido cadastrar mais de um código postal. Moradores que não receberem o contato podem enviar o CEP diretamente para o número 40199. As orientações completas estão disponíveis na página da Defesa Civil do DF.O serviço de alertas por SMS começou a ser implantado no Brasil em outubro de 2017 e já está em operação em nove estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os alertas são gerados pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em parceria com os órgãos estaduais e municipais.