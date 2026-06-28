Instalado no primeiro hospital de Brasília, o espaço no Núcleo Bandeirante recebeu mais de 78 mil visitantes em 2025 e oferece atividades para todas as faixas etárias
O Museu Vivo da Memória Candanga, localizado no Núcleo Bandeirante, abriu nesta semana novos ciclos de cursos e oficinas gratuitas e mantém em cartaz exposições permanentes sobre a construção de Brasília. O espaço recebeu mais de 78 mil visitantes ao longo de 2025 e se consolida como um dos principais centros de cultura, memória e qualificação profissional do Distrito Federal.
Para o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Felipe Ramon, o museu cumpre uma função que vai além da preservação histórica. "Todas as nossas atividades têm como finalidade principal desenvolver a cidadania na comunidade por meio de qualificação profissional, integração entre os moradores e lazer", destacou.
As novas turmas incluem o curso de costura criativa, com aulas às segundas-feiras das 9h às 11h; de sabonetes artesanais, às quartas-feiras das 10h às 12h; e de crochê no lacre, com duas turmas às terças-feiras, nos horários de 9h às 11h e de 12h30 às 15h30. As oficinas são promovidas pela Cia do Lacre, uma das principais parceiras do museu, e são voltadas prioritariamente ao público em situação de vulnerabilidade social.
A programação regular também contempla os encontros do Grupo de Escoteiros Hokma, aos sábados das 9h às 12h, e o projeto Poéticas da Meia Noite – Fechaduras Abertas, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC). As atividades poéticas ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 13h. Nos dias 27 e 28 deste mês, a população pode participar do curso de Capacitação de Técnicas de Resgate de Autoestima, voltado ao tema "Cuidando do Cuidador", com carga horária das 8h às 17h.
O museu ocupa as instalações do primeiro hospital construído em Brasília e reúne três mostras permanentes sobre a fundação da capital: "Poeira, Lona e Concreto"; "A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital"; e "Candangos e Pioneiros: Ernesto Silva e Edson Porto". Também estão em exibição as exposições "A Construção de Brasília", com fotografias de Jankiel Gonczarowska registradas entre 1956 e 1970, e "Cerrado de Pau de Pedro", com obras de Joaquim Paiva.
As inscrições para os cursos e oficinas podem ser feitas pelo Instagram do museu (@museuvivodamemoriacandanga). O espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O endereço é Setor Juscelino Kubitschek, Lote D, Núcleo Bandeirante. Informações pelo telefone (61) 3301-3590.
O Museu Vivo da Memória Candanga, localizado no Núcleo Bandeirante, abriu nesta semana novos ciclos de cursos e oficinas gratuitas e mantém em cartaz exposições permanentes sobre a construção de Brasília. O espaço recebeu mais de 78 mil visitantes ao longo de 2025 e se consolida como um dos principais centros de cultura, memória e qualificação profissional do Distrito Federal.
Para o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Felipe Ramon, o museu cumpre uma função que vai além da preservação histórica. "Todas as nossas atividades têm como finalidade principal desenvolver a cidadania na comunidade por meio de qualificação profissional, integração entre os moradores e lazer", destacou.
As novas turmas incluem o curso de costura criativa, com aulas às segundas-feiras das 9h às 11h; de sabonetes artesanais, às quartas-feiras das 10h às 12h; e de crochê no lacre, com duas turmas às terças-feiras, nos horários de 9h às 11h e de 12h30 às 15h30. As oficinas são promovidas pela Cia do Lacre, uma das principais parceiras do museu, e são voltadas prioritariamente ao público em situação de vulnerabilidade social.
A programação regular também contempla os encontros do Grupo de Escoteiros Hokma, aos sábados das 9h às 12h, e o projeto Poéticas da Meia Noite – Fechaduras Abertas, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC). As atividades poéticas ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 13h. Nos dias 27 e 28 deste mês, a população pode participar do curso de Capacitação de Técnicas de Resgate de Autoestima, voltado ao tema "Cuidando do Cuidador", com carga horária das 8h às 17h.
O museu ocupa as instalações do primeiro hospital construído em Brasília e reúne três mostras permanentes sobre a fundação da capital: "Poeira, Lona e Concreto"; "A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital"; e "Candangos e Pioneiros: Ernesto Silva e Edson Porto". Também estão em exibição as exposições "A Construção de Brasília", com fotografias de Jankiel Gonczarowska registradas entre 1956 e 1970, e "Cerrado de Pau de Pedro", com obras de Joaquim Paiva.
As inscrições para os cursos e oficinas podem ser feitas pelo Instagram do museu (@museuvivodamemoriacandanga). O espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O endereço é Setor Juscelino Kubitschek, Lote D, Núcleo Bandeirante. Informações pelo telefone (61) 3301-3590.
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