O Museu Vivo da Memória Candanga, localizado no Núcleo Bandeirante, abriu nesta semana novos ciclos de cursos e oficinas gratuitas e mantém em cartaz exposições permanentes sobre a construção de Brasília. O espaço recebeu mais de 78 mil visitantes ao longo de 2025 e se consolida como um dos principais centros de cultura, memória e qualificação profissional do Distrito Federal.Para o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Felipe Ramon, o museu cumpre uma função que vai além da preservação histórica. "Todas as nossas atividades têm como finalidade principal desenvolver a cidadania na comunidade por meio de qualificação profissional, integração entre os moradores e lazer", destacou.As novas turmas incluem o curso de costura criativa, com aulas às segundas-feiras das 9h às 11h; de sabonetes artesanais, às quartas-feiras das 10h às 12h; e de crochê no lacre, com duas turmas às terças-feiras, nos horários de 9h às 11h e de 12h30 às 15h30. As oficinas são promovidas pela Cia do Lacre, uma das principais parceiras do museu, e são voltadas prioritariamente ao público em situação de vulnerabilidade social.A programação regular também contempla os encontros do Grupo de Escoteiros Hokma, aos sábados das 9h às 12h, e o projeto Poéticas da Meia Noite – Fechaduras Abertas, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC). As atividades poéticas ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 13h. Nos dias 27 e 28 deste mês, a população pode participar do curso de Capacitação de Técnicas de Resgate de Autoestima, voltado ao tema "Cuidando do Cuidador", com carga horária das 8h às 17h.O museu ocupa as instalações do primeiro hospital construído em Brasília e reúne três mostras permanentes sobre a fundação da capital: "Poeira, Lona e Concreto"; "A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital"; e "Candangos e Pioneiros: Ernesto Silva e Edson Porto". Também estão em exibição as exposições "A Construção de Brasília", com fotografias de Jankiel Gonczarowska registradas entre 1956 e 1970, e "Cerrado de Pau de Pedro", com obras de Joaquim Paiva.As inscrições para os cursos e oficinas podem ser feitas pelo Instagram do museu (@museuvivodamemoriacandanga). O espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O endereço é Setor Juscelino Kubitschek, Lote D, Núcleo Bandeirante. Informações pelo telefone (61) 3301-3590.