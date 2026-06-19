Goiás registrou em 2025 o menor índice de analfabetismo desde que a série histórica começou a ser medida. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (19) pelo IBGE, a taxa entre pessoas com 15 anos ou mais recuou para 3,5% — queda de 0,1 ponto percentual em relação a 2024 e de 2,4 pontos desde 2016, quando o indicador era de 5,9%. Em termos absolutos, o estado contabilizou 207 mil analfabetos no ano passado, contra 213 mil em 2024.A redução mais expressiva ocorreu entre a população com mais de 60 anos, cuja taxa caiu de 14% para 12,3% em apenas um ano.O governador Daniel Vilela atribuiu os avanços às políticas públicas voltadas à educação implementadas nos últimos anos. "Os resultados mostram que os investimentos feitos ao longo dos últimos anos estão chegando à população. Educação significa acesso ao conhecimento, qualificação profissional e melhores condições de vida para as famílias goianas", afirmou.Entre os programas que contribuíram para o cenário estão o Alfabetização e Família, coordenado pelo Goiás Social e executado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), voltado a jovens, adultos e idosos sem acesso à escola na idade adequada; e o AlfaMais Goiás, que fortalece a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental e atende todos os 246 municípios do estado em parceria com as redes municipais de ensino.Os avanços não se restringem ao analfabetismo. Em 2025, o percentual de goianos com 25 anos ou mais que concluíram a educação básica obrigatória chegou a 32,5% — crescimento de 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior, o maior já registrado. A frequência escolar entre crianças de 6 a 14 anos atingiu 96,7%, superando a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) para essa faixa etária. Entre jovens de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização alcançou 92,3%.Outro dado de destaque é a redução dos jovens que não estudam nem trabalham. Em 2025, Goiás contabilizou 239 mil pessoas entre 15 e 29 anos nessa condição — equivalente a 14,1% da faixa etária, o menor percentual desde o início da série histórica, em 2019, e abaixo da média nacional de 17,5%.