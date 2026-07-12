Passeio gratuito acontece aos sábados e conta com guia de turismo; cinco centros de atendimento distribuídos pela capital oferecem orientações presenciaisQuem deseja conhecer os cartões-postais de Brasília ou busca informações sobre atrações e serviços turísticos na capital tem à disposição o passeio da Rota Monumental e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), distribuídos em diferentes pontos do Distrito Federal.O passeio da Rota Monumental acontece aos sábados, às 10h, em ônibus movido a hidrogênio verde, tecnologia de emissão zero. O roteiro parte da Torre de TV, dura aproximadamente uma hora e meia e inclui a orientação de um guia de turismo com informações históricas sobre a capital. O trajeto passa pelo Museu Nacional da República, pela Esplanada dos Ministérios, pela Catedral Metropolitana, pelo Teatro Nacional e pela Praça dos Três Poderes. Durante o percurso, há duas paradas para visitação, uma na Catedral Metropolitana e outra na Praça dos Três Poderes. O serviço é gratuito e exige reserva antecipada pela plataforma Digital Ingressos.O atendimento presencial nos CATs oferece orientações sobre atrações, roteiros, serviços e opções de lazer. Os postos funcionam nos seguintes endereços e horários: o CAT Aeroporto, no Aeroporto Internacional de Brasília, das 7h às 13h e das 18h às 22h; o CAT Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, das 9h às 15h e das 13h às 19h; o CAT Terminal Rodoviário, na Rodoviária Interestadual de Brasília, das 7h às 13h e das 13h às 19h; o CAT 308 Sul, na quadra-modelo de Brasília, das 8h às 14h e das 12h às 18h; e o CAT Móvel, na Torre de TV, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.As rotas temáticas disponíveis incluem a Rota Arquitetônica, a Rota do Rock, a Rota do Queijo e a Rota da Paz. Todas podem ser consultadas no portal da Secretaria de Turismo do DF, onde também estão disponíveis sugestões de roteiros para diferentes regiões da capital.