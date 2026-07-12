Passeio gratuito acontece aos sábados e conta com guia de turismo; cinco centros de atendimento distribuídos pela capital oferecem orientações presenciais
Quem deseja conhecer os cartões-postais de Brasília ou busca informações sobre atrações e serviços turísticos na capital tem à disposição o passeio da Rota Monumental e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), distribuídos em diferentes pontos do Distrito Federal.
O passeio da Rota Monumental acontece aos sábados, às 10h, em ônibus movido a hidrogênio verde, tecnologia de emissão zero. O roteiro parte da Torre de TV, dura aproximadamente uma hora e meia e inclui a orientação de um guia de turismo com informações históricas sobre a capital. O trajeto passa pelo Museu Nacional da República, pela Esplanada dos Ministérios, pela Catedral Metropolitana, pelo Teatro Nacional e pela Praça dos Três Poderes. Durante o percurso, há duas paradas para visitação, uma na Catedral Metropolitana e outra na Praça dos Três Poderes. O serviço é gratuito e exige reserva antecipada pela plataforma Digital Ingressos.
O atendimento presencial nos CATs oferece orientações sobre atrações, roteiros, serviços e opções de lazer. Os postos funcionam nos seguintes endereços e horários: o CAT Aeroporto, no Aeroporto Internacional de Brasília, das 7h às 13h e das 18h às 22h; o CAT Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, das 9h às 15h e das 13h às 19h; o CAT Terminal Rodoviário, na Rodoviária Interestadual de Brasília, das 7h às 13h e das 13h às 19h; o CAT 308 Sul, na quadra-modelo de Brasília, das 8h às 14h e das 12h às 18h; e o CAT Móvel, na Torre de TV, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
As rotas temáticas disponíveis incluem a Rota Arquitetônica, a Rota do Rock, a Rota do Queijo e a Rota da Paz. Todas podem ser consultadas no portal da Secretaria de Turismo do DF, onde também estão disponíveis sugestões de roteiros para diferentes regiões da capital.
Quem deseja conhecer os cartões-postais de Brasília ou busca informações sobre atrações e serviços turísticos na capital tem à disposição o passeio da Rota Monumental e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), distribuídos em diferentes pontos do Distrito Federal.
O passeio da Rota Monumental acontece aos sábados, às 10h, em ônibus movido a hidrogênio verde, tecnologia de emissão zero. O roteiro parte da Torre de TV, dura aproximadamente uma hora e meia e inclui a orientação de um guia de turismo com informações históricas sobre a capital. O trajeto passa pelo Museu Nacional da República, pela Esplanada dos Ministérios, pela Catedral Metropolitana, pelo Teatro Nacional e pela Praça dos Três Poderes. Durante o percurso, há duas paradas para visitação, uma na Catedral Metropolitana e outra na Praça dos Três Poderes. O serviço é gratuito e exige reserva antecipada pela plataforma Digital Ingressos.
O atendimento presencial nos CATs oferece orientações sobre atrações, roteiros, serviços e opções de lazer. Os postos funcionam nos seguintes endereços e horários: o CAT Aeroporto, no Aeroporto Internacional de Brasília, das 7h às 13h e das 18h às 22h; o CAT Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, das 9h às 15h e das 13h às 19h; o CAT Terminal Rodoviário, na Rodoviária Interestadual de Brasília, das 7h às 13h e das 13h às 19h; o CAT 308 Sul, na quadra-modelo de Brasília, das 8h às 14h e das 12h às 18h; e o CAT Móvel, na Torre de TV, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
As rotas temáticas disponíveis incluem a Rota Arquitetônica, a Rota do Rock, a Rota do Queijo e a Rota da Paz. Todas podem ser consultadas no portal da Secretaria de Turismo do DF, onde também estão disponíveis sugestões de roteiros para diferentes regiões da capital.
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