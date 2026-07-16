A secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Giselle Ferreira, é a convidada do programa Vozes da Comunidade nesta sexta-feira (17). A entrevista abordará a relevância das políticas públicas e dos programas sociais do Governo do Distrito Federal como instrumentos de combate à extrema pobreza e de promoção da dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade na capital.A atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) tem alcance expressivo: somente em 2025, a pasta atendeu mais de 205 mil famílias nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Mensalmente, programas estruturantes garantem renda e segurança alimentar a milhares de lares, como o DF Social e o Cartão Gás, que beneficiam 70 mil famílias cada, e o Cartão Prato Cheio, que assegura alimentação para cerca de 130 mil famílias no Distrito Federal.Comandado pelo jornalista Toni Duarte, o Vozes da Comunidade vai ao ar ao vivo pelo canal do programa no YouTube e é retransmitido por emissoras de rádio do DF e do Entorno. A transmissão começa às 10h.