Águas Lindas recebeu neste sábado (20/9) a primeira edição do Balanço no Entorno, organizado pela Record TV. O evento reuniu milhares de moradores, oferecendo serviços, apresentações culturais e, principalmente, simbolizando o reconhecimento pela transformação que a região vivenciou, fruto dos programas implementados pela administração estadual.O vice-governador Daniel Vilela enfatizou que o Entorno do Distrito Federal deixou de ser apenas um lugar associado a dificuldades, tornando-se um espaço repleto de oportunidades e desenvolvimento.Entorno do DFDaniel sublinhou que os avanços estão diretamente relacionados à determinação do governador Ronaldo Caiado em priorizar essa região.