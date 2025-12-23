O evento contará com uma programação gratuita em dois locais da cidade, incluindo apresentações musicais e exibição de fogos de artifício na transição para o novo ano.O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a realização do Celebra DF 2026 como a celebração oficial do réveillon da capital. Organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), este evento celebrará a chegada do novo ano com uma programação gratuita, que será oferecida em dois locais clássicos de festa em Brasília.Na Esplanada dos Ministérios, na última parte do ano, as festividades ocorrerão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A contagem regressiva será acompanhada por uma queima de fogos de 12 minutos, reunindo o público em um dos principais marcos da cidade. Os detalhes sobre as atrações musicais, que incluirão artistas locais e nacionais, serão divulgados em breve.Outro local festivo será a Prainha, que receberá atividades nos dias 30 e 31 de dezembro, das 18h às 3h. Neste local, a passagem para o novo ano contará com uma queima de fogos de oito minutos, além de apresentações musicais com artistas de destaque nacional e regional.Com um investimento de R$ 10 milhões, provenientes unicamente da Secec-DF, o evento contará com dois palcos e formatos variados. Com isso, o réveillon de Brasília tem como objetivo ampliar o acesso da população às festividades de fim de ano, promover o uso dos espaços públicos e garantir uma passagem de ano segura, democrática e rica em diversidade cultural para os moradores e visitantes da capital.