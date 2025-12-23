Mais de 670 mil consumidores registrados no Programa Nota Fiscal Goiana conseguiram um desconto de até 10% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Esse número representa um crescimento de 10% em comparação a 2025, quando 608 mil pessoas obtiveram pontos suficientes para usufruir do benefício.O desconto é aplicado de forma automática no IPVA de todos os veículos que estão registrados em nome do cidadão.A quantia de desconto, que varia de 5% a 10%, é calculada com base nas notas fiscais emitidas no CPF do consumidor entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. Para cada R$ 100 em gastos, o sistema da Secretaria da Economia gera um bilhete, sendo que quanto mais bilhetes acumulados, maior será o desconto no IPVA.Os participantes do programa podem consultar a faixa de desconto na área reservada do site oficial da Nota Goiana. A maioria (416,3 mil) alcançou um desconto de 5% no IPVA. Outros 151,1 mil consumidores obtiveram 6%; 53,4 mil possuem 7%; 23,5 mil estão na faixa de 8%; 12 mil têm pontos suficientes para 9% e 14 mil inscritos podem receber o desconto máximo de 10%.O coordenador do Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula, ressalta que aqueles que estão registrados no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual) perdem o direito ao desconto do Nota Goiana, conforme estabelece a Lei nº 19.754/2017.O Cadin registra os nomes de indivíduos e empresas que têm pendências com os órgãos e instituições da Administração Pública Estadual, tanto direta quanto indireta. Para verificar se há pendências, é necessário acessar a seção do Cadin no site da Secretaria da Economia.Atualmente, o programa Nota Fiscal Goiana possui mais de 1 milhão de participantes. A iniciativa do Governo de Goiás visa, principalmente, despertar a consciência dos cidadãos sobre a relevância de solicitar o documento fiscal durante as compras.Além do desconto no IPVA, o programa Nota Goiana realiza sorteios mensais de prêmios em dinheiro para os consumidores que estão inscritos.