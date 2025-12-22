Programação variada, incluindo a introdução de novas categorias especiais, reafirma a posição do cinema como um ícone cultural do Distrito Federal.O ano de 2025 está chegando ao fim, mas os meses anteriores já se demonstraram significativos para o Cine Brasília, que solidifica sua posição como um dos principais centros de exibição e formação audiovisual no Brasil. De janeiro a novembro deste ano, o cinema recebeu 159.531 espectadores, um número que reflete não apenas a importância de um dos últimos cinemas de rua ainda operando no Brasil, mas também o efeito de uma estratégia eficaz de diversificação da programação, ampliação do acesso e fortalecimento da conexão com diversas audiências do Distrito Federal.Esse desempenho também se evidencia pela ampla exibição do cinema nacional. Dados compilados até o dia 12 deste mês mostram que o longa O Agente Secreto ultrapassou a marca de 993 mil espectadores em 743 salas pelo país, com mais de 9 mil assistindo no Cine Brasília. Esse total representa uma fatia de mercado de cerca de 1% e coloca o cinema como o 12º maior exibidor do filme em território brasileiro. Outro destaque relevante é a produção local A Natureza das Coisas Invisíveis, que atraiu mais de 3 mil espectadores em 33 cinemas no Brasil, dos quais 1,2 mil assistiram à obra no Cine Brasília, correspondente a aproximadamente 40% do público total, estabelecendo o cinema como o principal exibidor da película no país.Entre os marcos significativos do ano, está a ampliação da grade de sessões regulares, com a adição de novas exibições fixas semanais que se adaptam a diferentes rotinas e perfis de público. A Sessão Contraturno, programada para as sextas-feiras pela manhã, e a Sessão Família, aos domingos à tarde, aumentaram as oportunidades de acesso ao cinema e reafirmaram o compromisso do Cine Brasília com a democratização da experiência cinematográfica.A acessibilidade se destacou como um dos pilares fundamentais da programação. Expandida em 2024, a Sessão Acessível continuou realizando apresentações quinzenais ao longo do ano, disponibilizando recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Libras, sempre com entrada gratuita. A Sessão Atípica, criada no ano anterior para atender o público neurodivergente, foi fortalecida e ampliada. Originalmente programada para ser mensal em uma quarta-feira, ela agora conta com duas edições mensais, incluindo uma também em um sábado por mês. A partir da segunda semana de exibição no Cine Brasília, O Agente Secreto começou a ser exibido com legendas descritivas em todas as sessões.O ano também foi marcado pela introdução de novas sessões especiais fixas, que expandiram o alcance curatorial do cinema. Com a inclusão da Sessão Clássicos na programação mensal desde abril, o Cine Brasília passou a facilitar o reencontro do público com obras fundamentais da história do cinema. Em junho, surgiram mais duas opções. A Sessão Monumental apresentou filmes de significativo impacto artístico ou histórico, enquanto a Sessão Circuitão se concentrou em títulos de grande apelo popular, reafirmando a proposta de reunir cinema de arte e produções comerciais em um mesmo espaço cultural. Além disso, foi implementada uma política de preços fixos para ingressos — R$ 20 para ingresso inteiro e R$ 10 para meia-entrada de quarta a domingo, e R$ 10 e R$ 5 nas segundas e terças —, aumentando as oportunidades de acesso para o público a essas obras a preços inferiores aos encontrados em cinemas comerciais.Além da exibição de filmes, o espaço cultural continuou a desenvolver e aprofundar ações de participação e transparência, mantendo os encontros mensais do conselho consultivo abertos a todos, com a disponibilização de cortesias para os participantes, além de chamadas públicas contínuas e do programa de fidelidade.Os resultados obtidos até o momento evidenciam o êxito do projeto de gestão compartilhada entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e a Box Cultural, que foi renovado em 2024. Ao finalizar 2025 com números significativos de público, uma programação variada e maior visibilidade, o Cine Brasília reafirma sua função como um espaço vibrante de cultura, formação e convivência na cidade. As novas sessões, o fortalecimento das políticas de acessibilidade, o diálogo constante com o setor audiovisual e a valorização simultânea do cinema brasileiro, do patrimônio cinematográfico e das produções contemporâneas projetam um 2026 ainda mais voltado para a experimentação e para o aprofundamento da experiência cinematográfica como um ato democrático.