O clima natalino invadiu Formosa neste domingo (21/12) com a realização do Natal do Bem, uma iniciativa do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) que abrange todos os municípios do estado de Goiás.A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado participou da solenidade ao lado da prefeita Simone Ribeiro.A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, distribuiu 4 mil brinquedos no Ginásio Estação da Cidadania, levando felicidade a milhares de crianças do município. Neste ano, o Governo de Goiás adquiriu 665 mil brinquedos para serem distribuídos nos 246 municípios do estado.Em Formosa, mais de 12 mil brinquedos estão sendo entregues como parte das festividades natalinas.“Aqui para Formosa vieram mais de 12 mil brinquedos. São brinquedos de qualidade, as bonecas são lindas, temos o banco imobiliário, que jogando vocês podem conhecer o estado de Goiás, carrinhos e bolas de futebol e vôlei. Nenhuma criança de Formosa e do estado de Goiás vai passar o Natal sem viver a magia, porque vocês merecem o melhor. Natal é momento de esperança, fé no coração e vontade de fazer o bem”, afirmou Gracinha Caiado.A prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, destacou a importância da iniciativa e agradeceu à primeira-dama pelo trabalho social desenvolvido no município.“Faltando poucos dias para o Natal, nosso presente é a presença da primeira-dama, com a presença dela eu não esperava menos que isso. Uma festa linda, as crianças felizes, as famílias acolhidas. É um presente para o nosso município que sofreu muito durante o ano, mas é uma virada de chave importante”, ressaltou.