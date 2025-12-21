O PIB da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), que abrange o DF e 33 municípios em Goiás e Minas Gerais, aumentou de R$ 378,1 bilhões, em 2022, para R$ 416,6 bilhões em 2023.
Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao ano de 2023 foram divulgados nesta sexta-feira (19/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que o Distrito Federal, com um PIB de R$ 365,6 bilhões, é a unidade da federação que apresenta o maior valor per capita.
Ademais, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) demonstrou um crescimento no PIB, subindo de R$ 378,1 bilhões, em 2022, para R$ 416,6 bilhões em 2023 — um aumento que supera os 10%.
O Distrito Federal, com um PIB per capita de R$ 129.790,44, contribuiu para o desenvolvimento econômico da Ride-DF, que registrou um PIB per capita de R$ 84.333,06 em 2022, aumentando para R$ 92.906,71 em 2023. Quando o DF não é considerado na análise, o PIB per capita da Ride cresceu de R$ 29.578,56 para R$ 30.559,97 em 2023.
Na data da pesquisa mais recente, a participação percentual do DF na Ride subiu de 87% para 87,8% do PIB total. Em contrapartida, os municípios goianos na região diminuíram sua participação de 11,2% para 10,4% do total, enquanto os municípios de Minas Gerais mantiveram sua fatia constante em 1,9%.
Entorno
Entre as maiores economias do Entorno, que desconsidera as Regiões Administrativas da capital federal, estão os municípios de Luziânia (GO), Cristalina (GO), Unaí (MG), Formosa (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Águas Lindas de Goiás (GO). Por outro lado, os menores índices pertencem a Mimoso de Goiás, Vila Boa, Alvorada do Norte, Simolândia e Flores de Goiás.
Adicionalmente, ao avaliar a variação entre 2022 e 2023, os municípios do Entorno que apresentaram o maior aumento no PIB foram Arinos (46,3%), Cabeceira Grande (37,0%) e Alexânia (26,7%).
