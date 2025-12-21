O PIB da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), que abrange o DF e 33 municípios em Goiás e Minas Gerais, aumentou de R$ 378,1 bilhões, em 2022, para R$ 416,6 bilhões em 2023.Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao ano de 2023 foram divulgados nesta sexta-feira (19/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que o Distrito Federal, com um PIB de R$ 365,6 bilhões, é a unidade da federação que apresenta o maior valor per capita.Ademais, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) demonstrou um crescimento no PIB, subindo de R$ 378,1 bilhões, em 2022, para R$ 416,6 bilhões em 2023 — um aumento que supera os 10%.O Distrito Federal, com um PIB per capita de R$ 129.790,44, contribuiu para o desenvolvimento econômico da Ride-DF, que registrou um PIB per capita de R$ 84.333,06 em 2022, aumentando para R$ 92.906,71 em 2023. Quando o DF não é considerado na análise, o PIB per capita da Ride cresceu de R$ 29.578,56 para R$ 30.559,97 em 2023.Na data da pesquisa mais recente, a participação percentual do DF na Ride subiu de 87% para 87,8% do PIB total. Em contrapartida, os municípios goianos na região diminuíram sua participação de 11,2% para 10,4% do total, enquanto os municípios de Minas Gerais mantiveram sua fatia constante em 1,9%.Entre as maiores economias do Entorno, que desconsidera as Regiões Administrativas da capital federal, estão os municípios de Luziânia (GO), Cristalina (GO), Unaí (MG), Formosa (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Águas Lindas de Goiás (GO). Por outro lado, os menores índices pertencem a Mimoso de Goiás, Vila Boa, Alvorada do Norte, Simolândia e Flores de Goiás.Adicionalmente, ao avaliar a variação entre 2022 e 2023, os municípios do Entorno que apresentaram o maior aumento no PIB foram Arinos (46,3%), Cabeceira Grande (37,0%) e Alexânia (26,7%).