A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o relatório sobre o programa Goiás Todo Rosa, que se estabelece como um modelo a nível nacional ao ampliar o acesso a exames genéticos para diagnóstico de câncer de mama e de ovário hereditários através do Sistema Único de Saúde (SUS).Essa ação colocou o estado em uma posição de liderança no país ao disponibilizar esse tipo de teste na rede pública, resultado da colaboração entre a SES e a Universidade Federal de Goiás (UFG) após a aprovação da lei em 2023.Até novembro de 2025, foram realizados 635 exames genéticos, dos quais 81 resultaram em diagnósticos positivos para mutações relacionadas ao câncer hereditário, permitindo a adoção de estratégias personalizadas para prevenção e tratamento. Outros exames continuam em análise.Os investimentos totais superam R$ 3 milhões, reunindo recursos do governo estadual e do setor privado.A introdução dos testes genéticos contribuiu para o desenvolvimento de uma nova linha de cuidado no estado, com fluxos estabelecidos para aconselhamento genético, cirurgias preventivas e acompanhamento especializado. O programa também promoveu a melhoria da rede, através de capacitações realizadas nas cinco macrorregiões de saúde do estado e iniciativas para aprimorar os serviços de biópsia e patologia.No que diz respeito à formação contínua, 1.352 profissionais da Atenção Primária e Especializada receberam treinamento, além da disponibilização de 29 videoaulas e materiais didáticos, chamados de Mamamiga, que assistem na realização do exame físico das mamas nos municípios.Em 2025, dois encontros técnicos ocorreram com a participação de 90% dos médicos que fazem coleta de material para diagnóstico e 95% dos patologistas da rede pública, elevando a segurança e a qualidade das análises em todo o estado.O destaque de Goiás na adoção dos exames genéticos pelo SUS também recebeu reconhecimento internacional. Recentemente, o programa Goiás Todo Rosa foi apresentado pela equipe da SES no San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), nos Estados Unidos, que é o maior evento global focado em pesquisa de câncer de mama.