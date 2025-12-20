Um total de 96 auditores da Vigilância Sanitária inspecionaram 576 padarias e supermercados que oferecem ceias de Natal e Réveillon em todo o Distrito Federal.Com a chegada das festividades de fim de ano, a Vigilância Sanitária do DF intensificou suas atividades de fiscalização em relação aos alimentos mais procurados neste período, incluindo peru, chester, carne suína e peixes. A intenção é assegurar que os locais estejam em conformidade com as regras sanitárias e garantir a qualidade dos serviços, considerando o aumento do número de clientes durante o Natal e o Réveillon.Entre os dias 10 e 17 deste mês, foram realizadas 525 ações fiscais que resultaram na apreensão de mais de 2,5 toneladas de alimentos inadequados para o consumo. A maior parte desses produtos estava com a data de validade expirada ou armazenada em temperaturas inadequadas.Adicionalmente, 139 estabelecimentos foram notificados e 19 termos de interdição foram emitidos. A maior parte das notificações estava relacionada à ausência de licenciamento apropriado ou à necessidade de reformas estruturais. As interdições focaram, em grande parte, áreas de produção que apresentavam condições higiênico-sanitárias insatisfatórias.As multas aplicáveis a estabelecimentos que comercializam produtos irregulares podem alcançar até R$ 75 mil.Durante as fiscalizações, foram avaliadas as condições de infraestrutura, as boas práticas de manipulação de alimentos e as metodologias de segurança alimentar. Quando são identificadas irregularidades que colocam o consumidor em risco imediato, o estabelecimento pode enfrentar penalidades que variam de R$ 2 mil a R$ 75 mil, além de possíveis interdições parciais ou totais.Até o início deste mês, a Vigilância Sanitária do DF recebeu 1.100 reclamações cadastradas no portal Participa DF relacionadas a padarias e supermercados. No mesmo intervalo, ocorreram 2.600 fiscalizações nesses setores.Para solicitar o serviço de fiscalização, é possível entrar em contato com os canais de atendimento da ouvidoria — via internet, pelo telefone 162, ou presencialmente em qualquer unidade da ouvidoria do GDF.