Desde a sua inauguração em 9 de junho de 2025, o Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora) já revolucionou os cuidados oncológicos infantojuvenis no estado, registrando 7.673 procedimentos realizados nos primeiros meses de operação.O hospital, o primeiro na rede estadual a se dedicar exclusivamente ao câncer infantojuvenil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), se consolidou como uma alternativa segura e de alta complexidade para famílias que antes precisavam procurar tratamento fora de Goiás.Desde a chegada dos primeiros pacientes, o Cora já contabiliza 611 cirurgias, 661 sessões de quimioterapia, 5.659 consultas médicas, 3.136 atendimentos multiprofissionais e 2.674 internações em enfermaria e UTI.O grande número de atendimentos também inclui mais de 30 mil exames laboratoriais e 2 mil exames de imagem, sublinhando a infraestrutura completa disponível para o acompanhamento integral de crianças e adolescentes em tratamento.O Cora foi criado como resposta à demanda histórica de Goiás, visando fornecer cuidado oncológico avançado, humano e territorializado para crianças e adolescentes, eliminando a necessidade de deslocamentos e evitando esperas prolongadas para pacientes e suas famílias que já enfrentam um período desafiador.