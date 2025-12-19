Na última quinta-feira (18/12), o governador Ronaldo Caiado recebeu a equipe técnica da Goiás Previdência (Goiasprev) e celebrou a certificação do Estado por ter satisfeito todas as condições do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS), que é aplicado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.Goiás alcançou o patamar IV, o nível mais elevado de qualidade na importante certificação institucional em Gestão Previdenciária concedida pelo Ministério da Previdência Social. O governador detalhou que a adesão ao programa foi realizada durante sua gestão, com a intenção de assegurar maior transparência, eficácia e segurança nos fundos previdenciários.Segundo o presidente da GoiásPrev, Gilvan Cândido, o Estado atendeu a um total de 21 critérios necessários para obter o Nível IV na avaliação.O anúncio foi feito pelo ICQ-Brasil, que é um órgão certificador reconhecido pelo Ministério da Previdência Social do governo federal, no dia 09 de novembro, colocando Goiás entre as oito unidades federativas do país que alcançaram a excelência em gestão administrativa dos seus Regimes Próprios.Para Cândido, esse prêmio representa um compromisso do Estado com a sociedade, especialmente com os segurados, evidenciando que Goiás realiza uma gestão séria, capaz, transparente e voltada ao bem-estar de seus servidores. Goiás foi a primeira federação a propor uma reforma da previdência estadual, alinhando-se às diretrizes da União.O Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev) decidiu, durante sua reunião ordinária anual que ocorreu neste ano em Macapá, Amapá, que o estado de Goiás será o anfitrião da próxima edição do encontro.Este será o 84º encontro dos conselheiros. O evento está programado para acontecer nos dias 31 de março e 1º de abril de 2026.Milena Dias, diretora de Previdência da autarquia goiana, afirmou que essa escolha reforça a posição estratégica de Goiás na atualização da gestão previdenciária em nível nacional.