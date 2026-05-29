A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, assinou nesta sexta-feira (29) ordens de serviço para duas obras de infraestrutura em Planaltina que somam mais de R$ 33 milhões em investimentos. As intervenções contemplam o Setor Habitacional Mestre D'Armas — onde serão implantados sistemas de drenagem, pavimentação e saneamento — e o acesso à comunidade da Rajadinha, que receberá quase sete quilômetros de via asfaltada no âmbito do programa Caminho das Escolas.A governadora disse que as obras nasceram de uma visita que fez à região durante uma enchente. "Estive aqui no momento de muita dificuldade, durante uma enchente no Mestre D'Armas. A partir daquela visita, vimos que só um projeto grande de drenagem resolveria a situação. Hoje, damos a ordem de serviço para essa obra e avançamos também com esgoto, asfalto e água potável", afirmou Celina Leão.No Setor Habitacional Mestre D'Armas, o investimento de R$ 21,9 milhões cobre uma área de 138,39 hectares, abrangendo as zonas 1, 2, 3 e 4 do setor. As obras incluem a implantação do sistema de captação de águas pluviais, drenagem, pavimentação de vias, meios-fios, calçadas e sinalização. A execução ficará a cargo da empresa Hytec Construções Terraplenagem e Incorporações Ltda.O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, ressaltou que o conjunto de melhorias vai além da drenagem. "Estamos preparando a região para crescer de forma organizada, segura e com mais qualidade urbana para os moradores", disse.Para os moradores da área, as obras representam o fim de anos de insegurança. Alan Morais, síndico do Condomínio Sarandi, cobrou que o projeto seja executado de forma completa. "Se a obra for completa, com drenagem, contenção das margens e melhoria do escoamento, vai trazer mais segurança e qualidade de vida para todos", afirmou. Rafael Silva, morador da Estância Planaltina, descreveu o impacto emocional das chuvas sobre as famílias da região. "Quando começa uma chuva, as pessoas já ficam com medo, porque já houve desabamento de casa e risco para as famílias", relatou. Com as obras, segundo ele, o volume de água que atinge as áreas mais baixas deve diminuir significativamente.A segunda ordem de serviço autoriza a pavimentação do acesso à Rajadinha, com investimento de R$ 11,4 milhões provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). O projeto faz parte do programa Caminho das Escolas e prevê terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). A execução será feita pela empresa Costa Brava Projetos e Construções, com previsão de geração de cerca de 60 empregos diretos.A obra beneficiará cerca de 150 alunos da escola localizada na região e mais de 30 mil motoristas que utilizam o trecho diariamente. O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, destacou o ganho para os estudantes. "Eles vão deixar de conviver com poeira e lama. Isto significa conforto, segurança e mais qualidade para cada estudante", declarou.