Salto de 13,8 mil operações na rede pública revela expansão da capacidade assistencial do SUS no Distrito Federal; cirurgias ambulatoriais lideram o crescimentoA rede pública de saúde do Distrito Federal realizou 55.320 cirurgias eletivas em 2025, frente a 41.501 no ano anterior — um crescimento de 33,3% em apenas 12 meses, segundo dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). O aumento representa 13.819 procedimentos a mais e configura um dos maiores saltos já registrados pela pasta na área cirúrgica.O desempenho é atribuído à ampliação da capacidade assistencial do SUS-DF e ao planejamento estratégico adotado pela secretaria para reduzir filas de espera e acelerar o acesso da população a procedimentos especializados."Estamos transformando dados em ações concretas para ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos e fortalecer cada vez mais o SUS no DF", afirmou o subsecretário de Planejamento em Saúde, Rodrigo Vidal.O maior impulso veio das cirurgias ambulatoriais, que não exigem internação hospitalar. Elas cresceram 41,85% no período, subindo de 19.958 para 28.311 procedimentos. Já as cirurgias com internação registraram alta de 25,37%, chegando a 27.009 em 2025 — contra 21.543 no ano anterior.Juntas, as duas modalidades somam um crescimento expressivo em todos os segmentos da rede, segundo a secretaria.A rede própria da SES-DF foi o principal vetor de expansão. Os hospitais e unidades diretamente administrados pela secretaria responderam por 36,5% do total de cirurgias realizadas em 2025, com crescimento de 107,1% em relação a 2024 — mais que o dobro do volume registrado no ano anterior.Para Rodrigo Vidal, o resultado evidencia o papel central do acompanhamento contínuo de indicadores na gestão da saúde pública. "Os números refletem o esforço conjunto de toda a rede de saúde do Distrito Federal e evidenciam a importância do planejamento estratégico aliado ao acompanhamento permanente dos indicadores assistenciais", disse o subsecretário.A expansão das cirurgias eletivas faz parte de uma política mais ampla da SES-DF para reduzir a fila de espera por procedimentos especializados no sistema público. O GDF tem investido na ampliação da oferta de serviços, com destaque para o programa OperaDF e para a criação de uma tabela de remuneração própria — o SUS-DF — voltada a ampliar o custeio de cirurgias na rede credenciada.