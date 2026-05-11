Em 2025, o estado de Goiás alcançou a cifra de R$ 13,9 bilhões, registrando o maior valor de massa de rendimento mensal real na história da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que é realizada desde 2012.Os dados do ano anterior foram divulgados na última sexta-feira (08/05) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Em comparação com o rendimento de Goiás em 2024, o crescimento real foi de 9,5%.Quando analisado em nível nacional, a taxa é superior em dois pontos percentuais, já que a massa em todo o Brasil aumentou apenas 7,5%. Em relação ao ano de 2019, o aumento foi de 47,6%, comparado a apenas 23,5% em todo o país.Goiás estabeleceu um novo recorde e, mais uma vez, ficou acima da média nacional no que diz respeito ao rendimento médio mensal real domiciliar per capita.O estado atingiu R$ 2.378, enquanto a média nacional foi de R$ 2.264. Este valor, que representa o ponto mais alto da série histórica da PNAD Contínua, superou em 10,6% o que foi apurado em 2024 e em 37,6% o verificado em 2019. Por sua vez, as médias nacionais apresentaram elevações de apenas 6,9% e 18,9%, respectivamente.Nos lares goianos que possuem beneficiários do programa Bolsa Família, o rendimento per capita foi de R$ 875 em 2025. Já nos domicílios que não se beneficiavam dessa política pública, o valor chegou a R$ 2.646.