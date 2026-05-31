Servidores aprovados em concursos públicos do Distrito Federal seguirão aguardando nomeação, e categorias que pleiteiam reajustes salariais continuarão sem resposta enquanto o GDF não reconquistar seu equilíbrio fiscal. A confirmação veio do secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, em entrevista à CBN Brasília na sexta-feira (29/5).Segundo o secretário, as restrições decorrem do descumprimento do artigo 167-A da Constituição Federal, que veda ao poder público realizar concursos, criar cargos, nomear servidores ou conceder aumentos quando as despesas correntes superarem 95% das receitas correntes. O GDF está nessa situação há mais de um ano.Oliveira fez questão de separar as restrições do empréstimo contratado com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). Na avaliação dele, o acordo firmado com a União e o STF que viabilizou a operação do BRB apenas reforçou o que a legislação já determinava: o GDF precisa respeitar as regras de responsabilidade fiscal independentemente da operação bancária.Para sair da situação, o governo distrital editou os decretos nº 48.509/2026 e nº 48.549/2026, além da Portaria nº 363/2026. O pacote prevê controle mais rígido dos gastos públicos, revisão de contratos e corte de despesas consideradas não prioritárias. O objetivo é reduzir a proporção entre despesas e receitas correntes abaixo do limite constitucional.O secretário projetou que, se as medidas surtirem o efeito esperado, o Distrito Federal voltará a cumprir o artigo 167-A até agosto. Só então o governo retomará a capacidade de nomear aprovados em concursos, contratar pessoal e negociar reajustes com as categorias.