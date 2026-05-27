A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, confirmou nesta terça-feira (26) que o GDF e o governo federal deram passos concretos em direção a um entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) para equacionar a situação financeira do BRB. O anúncio veio logo após uma audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux.Celina destacou a importância estratégica da instituição para o DF e elogiou a disposição do governo federal para dialogar. "O BRB sustenta toda a estrutura do GDF e tem mais de 10 milhões de correntistas. O povo do Distrito Federal agradece esse acordo que começa a ser firmado hoje", declarou.A governadora também informou que o banco já vinha adotando medidas próprias para melhorar sua liquidez, como a venda de ativos — que totalizou R$ 4 bilhões — e operações de securitização da dívida, que chegaram a R$ 8 bilhões. "Agora resolvemos uma parte muito importante com o apoio do governo federal", afirmou.O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou os contornos da solução que está sendo desenhada: o GDF tomará uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com o aval de um consórcio formado por bancos públicos e privados, e oferecerá contragarantias como parte do arranjo. A iniciativa da reunião partiu do próprio Ministério da Fazenda e da Advocacia-Geral da União (AGU), que pediram a abertura do espaço para conciliação.Durigan também destacou que os recursos eventualmente recuperados pelas investigações em curso — que apuram irregularidades na origem da crise — devem ser revertidos diretamente para recompor o caixa do GDF e do BRB.O imbróglio chegou ao STF após o GDF mover uma ação pedindo que o Tesouro Nacional garantisse uma operação de crédito de cerca de R$ 9 bilhões, a ser negociada com o FGC e bancos privados. O Advogado-Geral da União Substituto, Flávio Roman, classificou a audiência como bem-sucedida e reafirmou o compromisso do governo federal com a construção de um desfecho para o caso.