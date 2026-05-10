O Governo do Distrito Federal realizou, neste sábado (9), uma série de inaugurações e autorizações de obras em Sobradinho e regiões vizinhas. A governadora Celina Leão esteve presente nas solenidades e assinou diversas ordens de serviço que somam investimentos de dezenas de milhões de reais em saneamento, esporte, regularização fundiária e saúde pública.Novos reservatórios ampliam abastecimento de água para 355 mil pessoasA principal entrega do dia foi a inauguração de dois reservatórios de água tratada operados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Com capacidade conjunta de 8 milhões de litros e investimento de R$ 21,9 milhões, as estruturas vão reforçar o abastecimento de moradores de Sobradinho II, Itapoã, Paranoá e condomínios da região norte do DF.Na mesma ocasião, Celina Leão assinou ordens de serviço para a construção da Adutora Taquari 031 — que receberá R$ 6,1 milhões e 4,9 km de tubulação de ferro fundido para levar água às regiões do Itapoã e Paranoá — e para a implantação de rede de drenagem no Condomínio Vivendas Bela Vista, em Sobradinho II. Esta última obra, orçada em mais de R$ 10 milhões, vai beneficiar cerca de 2,3 mil moradores com um sistema de captação de águas pluviais mais sustentável, que prevê caixas de infiltração em cada lote para evitar alagamentos e erosões durante o período chuvoso.Polo de Cinema é redimensionado para regularizar assentamentoTambém neste sábado, a governadora sancionou o Projeto de Lei Complementar 77/2025, que redefine os limites do Polo de Cinema e Vídeo do DF em Sobradinho. A medida viabiliza a regularização fundiária do Assentamento José Wilker, garantindo segurança jurídica a 250 famílias que ocupam a área há mais de uma década.A área do polo passou de 400 para 16 hectares — espaço considerado suficiente para manter o funcionamento do equipamento público, incluindo futuros estúdios de imagem e som e uma cidade cenográfica permanente. Celina Leão também assinou uma ordem de serviço para obras no telhado da Feira de Sobradinho durante o evento.Ginásio poliesportivo de Sobradinho II é entregue reformadoA comunidade de Sobradinho II recebeu de volta o ginásio poliesportivo da região após reforma executada pela Novacap com investimento de R$ 411 mil. As intervenções incluíram recuperação do piso com pintura epóxi, restauração de arquibancadas, traves e tabelas de basquete, revitalização das estruturas metálicas do telhado e instalação de iluminação em LED.Uma segunda etapa já está prevista, com obras nos banheiros e vestiários por R$ 200 mil. Ambas as fases são financiadas por emendas parlamentares do deputado distrital Eduardo Pedrosa.Nova UBS vai ampliar acesso à saúde na Vila RabeloMoradores da Vila Rabelo, em Sobradinho, também foram contemplados com a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). O equipamento, orçado em R$ 7,1 milhões, seguirá o modelo UBS Modular Tipo I e terá capacidade para atender duas equipes de Saúde da Família, com consultórios médicos e de enfermagem, salas de vacinação, curativos, acolhimento e farmácia, funcionando como porta de entrada do SUS na comunidade.