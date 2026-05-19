Quarta edição do programa itinerante GDF na Sua Porta instala estrutura de atendimento no Complexo Cultural da região administrativaA Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) realiza, até esta sexta-feira (22), uma série de atendimentos gratuitos para moradores de Samambaia como parte da quarta edição do programa itinerante GDF na Sua Porta. A estrutura está montada no Complexo Cultural de Samambaia, na Quadra 301, e funciona mediante distribuição de senhas.Entre os serviços disponibilizados estão orientações socioassistenciais, agendamento para atualização do Cadastro Único, abertura de prontuário no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS), emissão de isenção de taxa para segunda via de identidade, emissão da Carteira do Idoso e avaliação para inclusão no Programa Cartão Prato Cheio.A secretária de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo, destacou a adesão da população às edições anteriores do programa. Segundo ela, nas três rodadas já realizadas foram registrados mais de 600 atendimentos — sendo mais de 300 apenas na última edição, no Riacho Fundo II. "A quantidade de demandas evidencia a importância de levar os serviços do GDF até a comunidade", afirmou.O GDF na Sua Porta é um programa de serviços públicos itinerantes que percorre diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, levando atendimentos nas áreas de saúde, cadastro social, assistência jurídica, serviços do Na Hora e delegacia móvel, entre outros. A proposta é que os gabinetes permaneçam por dias consecutivos em cada localidade para absorver as demandas da população local.