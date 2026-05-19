Um dia depois de entrar em operação, o sistema de videomonitoramento inteligente do governo goiano já dava resultados. Nesta terça-feira (19/05), o governador Daniel Vilela visitou o novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar de Goiás instalado em Formosa e recebeu um balanço da plataforma IA Contra o Crime: três ocorrências solucionadas nas primeiras 24 horas de funcionamento."Goiás está, mais uma vez, na vanguarda da segurança pública do Brasil. Nenhum Estado tem um sistema de inteligência artificial tão eficiente como esse que nós temos", declarou Vilela durante a vistoria.Como funcionaA plataforma recebe imagens de 160 câmeras distribuídas entre Formosa (86) e Planaltina de Goiás (74). Os algoritmos analisam continuamente o material e cruzam dados como características físicas de suspeitos, tipo e cor de vestuário, fragmentos de placas, cor de veículos e adesivos identificadores. A partir dessas informações, o sistema emite alertas em tempo real para as equipes policiais em campo.O governador descreveu a iniciativa como a criação de um "cinturão virtual" ao redor do município. "A grande diferença é que ele faz toda a análise de forma automática pela IA, garantindo mais segurança para a população de Formosa e de Goiás", afirmou.Câmeras privadas também entram na redeO secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, anunciou que o sistema vai além do parque de câmeras públicas. Cerca de 8 mil equipamentos de parceiros privados comércios, condomínios e estabelecimentos com câmeras voltadas para vias públicas já estão integrados à plataforma. "Vamos ampliar nosso raio de atuação, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados", garantiu Brum.Expansão no Entorno do DFO CICC de Formosa é o terceiro centro de comando implantado na região do Entorno do Distrito Federal, somando-se às unidades já operacionais em Luziânia e Novo Gama. A prefeita Simone Ribeiro celebrou a chegada da tecnologia ao município. "É um diferencial na segurança pública de Goiás e de Formosa", disse.Por ora, o centro funciona em instalação provisória até a conclusão da sede do 16º Batalhão da PMGO. Segundo o coronel Borba, superintendente de Ações e Operações Integradas da SSP-GO, dez agentes, oito policiais militares e dois civis serão treinados para operar o sistema.Balanço desde o lançamentoCriado em janeiro deste ano, o IA Contra o Crime acumula números expressivos em todo o estado: mais de 1.300 casos solucionados, cerca de 880 veículos recuperados e mais de 830 prisões efetuadas, entre as quais mais de 180 por cumprimento de mandado judicial.A próxima etapa prevê a expansão do programa para Cidade de Goiás e Águas Lindas de Goiás, além dos municípios que já contam com o sistema: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Novo Gama e Formosa.